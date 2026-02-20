Acesse sua conta
Reviravolta: homem é preso após caso de criança assassinada ser reaberto quase 20 anos depois

Martônio Alves Batista, de 55 anos, foi preso preventivamente após ex-enteada denunciar abuso sexual

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11:30

Caso aconteceu em 2006
Caso aconteceu em 2006 Crédito: Reprodução

Preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (19), em Londrina, Martônio Alves Batista, de 55 anos, voltou ao centro de uma investigação que estava parada há quase duas décadas. Segundo informações do g1, ele é apontado pela Polícia Civil do Paraná como o principal suspeito de estuprar e matar Giovanna dos Reis Costa, crime ocorrido em abril de 2006, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

O caso foi reaberto após uma ex-enteada do investigado procurar a polícia e denunciá-lo por abuso sexual. De acordo com a delegada Camila Cecconello, a jovem relatou ter sido vítima de abusos entre os 11 e 14 anos e afirmou que era ameaçada pelo suspeito, que dizia que ela poderia ser a “próxima” Giovanna caso contasse a alguém. O novo depoimento levou as autoridades a retomarem as apurações.

À época do crime, há 19 anos, o corpo de Giovanna foi encontrado em um matagal, dentro de um saco de lixo, com as mãos amarradas e sinais de violência sexual. Martônio chegou a ser considerado suspeito por ser vizinho da família da vítima, embora não mantivesse relação próxima com os moradores. Apesar disso, não houve pedido de prisão contra ele naquele momento, e a investigação seguiu outras linhas.

Ainda conforme o g1, em 2018, Martônio foi preso por instalar câmeras no banheiro feminino da pastelaria de sua propriedade, em Londrina. Posteriormente, ele obteve liberdade.

A defesa de Martônio informou que ainda não teve acesso ao processo e, por isso, não se manifestaria sobre o mérito das acusações.

Tags:

Brasil Parana

