Vídeo mostra socorro à professora que morreu após aula de natação

Juliana Faustino Bassetto foi socorrida após passar mal na academia C4 Gym, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:32

Juliana Faustino Bassetto
Juliana Faustino Bassetto Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que a professora Juliana Faustino Bassetto foi socorrida após passar mal durante uma aula de natação na academia C4 Gym, na zona leste de São Paulo. Ela morreu. Outros quatro alunos da academia foram intoxicados.

No sábado (7), Juliana e seu marido nadavam na academia quando notaram que a água da piscina apresentava odor e gosto anormais, segundo informações do g1 de São Paulo.

Os dois sentiram mal-estar depois da natação e comunicaram o professor responsável. Já o adolescente de 14 anos está internado em estado grave no hospital Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, segundo o Metrópoles. O menor de idade foi levado pelo pai ao hospital após passar mal depois da aula de natação.

Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução/TV Globo
Casal passou mal após entrar em piscina por Reprodução/TV Globo
A Polícia Civil investiga se houve vazamento de cloro e se esta é a causa da morte. Até o início da tarde deste domingo (8), a academia não havia se posicionado publicamente sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi até o local para tentar apurar a causa da suposta contaminação da água, no sábado (7). No entanto, ao chegarem no local, na noite de sábado, a academia estava fechada e não foi possível concluir o atendimento. Neste domingo (8), os bombeiros voltaram ao local e romperam a porta da academia, ainda segundo o Metrópoles.

