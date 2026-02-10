CRIME

Facção proíbe brigas e ordena saída de presidentes de torcidas organizadas dos cargos

Mensagens atribuídas ao grupo criminoso circulam nas redes e são analisadas pelo Ministério Público

Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:06

Líderes de torcidas organizadas gravaram vídeo renunciando cargos Crédito: Reprodução

Uma facção criminosa com atuação no Ceará teria proibido brigas entre torcidas organizadas e determinado a saída dos presidentes das agremiações. O caso ganhou repercussão após mensagens atribuídas ao grupo criminoso passarem a circular nas redes sociais nos últimos dias e chamarem a atenção das autoridades de segurança, segundo informações do g1.

A situação entrou na mira do Ministério Público do Ceará (MPCE), que apura a suposta ordem para impedir confrontos entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza. O episódio veio à tona no mesmo fim de semana do primeiro Clássico-Rei de 2026, disputado neste domingo (8). Antes da partida, torcedores dos dois clubes se envolveram em brigas generalizadas em diferentes pontos de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 350 pessoas foram capturadas durante as ocorrências, entre adultos e adolescentes. Além das mensagens que circulam virtualmente, dois dirigentes de torcidas organizadas anunciaram a saída dos cargos. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Weslley Paulo, conhecido como Dudu, e Anderson Xiboi afirmaram que deixaram as presidências da Torcida Organizada Cearamor (TOC) e da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), respectivamente.

Até o momento, não há confirmação oficial de que as renúncias estejam diretamente relacionadas a ameaças da facção criminosa. O conteúdo das mensagens, no entanto, indica que os confrontos entre torcedores estariam sendo vetados por supostamente causarem problemas ao grupo criminoso e à logística das atividades ilícitas, uma vez que os episódios de violência intensificam a presença policial nas áreas envolvidas.