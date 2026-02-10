Acesse sua conta
Piloto preso por esquema de exploração sexual infantil pagava R$ 30 por imagens das vítimas

Sérgio Antônio Lopes foi preso no Aeroporto de Congonhas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:27

Sérgio Antônio Lopes
Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes Crédito: Reprodução

O piloto da Latam, que foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por liderar um esquema de exploração sexual infantil, pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. A investigação aponta que Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, pagava pelas fotos por transferências feitas via Pix e as recebia por aplicativo de mensagens, segundo o g1.

Por liderar o esquema criminoso, o piloto é acusado pela polícia por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, envolvimento na produção, armazenamento e até distribuição de material de abuso sexual infantil, além do crime de favorecimento da prostituição. Sérgio Antônio é comandante da Latam e foi preso no aeroporto pela dificuldade que a polícia tinha em localizá-lo em casa.

Piloto foi preso dentro de avião

Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes por Reprodução
Piloto foi preso no aeroporto por Reprodução
Piloto foi conduzido após ser preso no avião por Reprodução
Piloto foi preso no avião por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes por Reprodução

No momento da prisão, o piloto já se encontrava na cabine do avião que faria o voo para o Rio de Janeiro quando foi surpreendido pela ação policial e preso, segundo informação da TV Globo. Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede do departamento.

A Latam informou que está ciente do ocorrido, mas a prisão não interrompeu o voo. A empresa disse que está à disposição para colaborar com a polícia e abriu uma investigação interna para apurar o caso. Leia:

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A LATAM informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."

Avó presa por ‘vender’ netas

As investigações indicam ainda que menores eram levados a motéis com o uso de documentos falsos. Uma mulher de 55 anos também foi presa sob acusação de aliciar as próprias netas, entre crianças e adolescentes. Contra ambos havia mandados de prisão em aberto.

Policiais também se deslocaram para Guararema, no interior paulista, onde o piloto reside, para cumprir mandados de busca e apreensão de computadores e outros materiais que possam contribuir com as investigações.

O inquérito foi aberto em outubro de 2025. Desde então, os investigadores identificaram três vítimas, com idades de 11, 12 e 15 anos, que teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual. Conforme a polícia, há indícios de uma organização criminosa estruturada para explorar sexualmente crianças e adolescentes.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que as apurações indicam a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos.

