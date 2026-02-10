CRIME

Piloto preso por esquema de exploração sexual infantil pagava R$ 30 por imagens das vítimas

Sérgio Antônio Lopes foi preso no Aeroporto de Congonhas

Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:27

Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes Crédito: Reprodução

O piloto da Latam, que foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por liderar um esquema de exploração sexual infantil, pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. A investigação aponta que Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, pagava pelas fotos por transferências feitas via Pix e as recebia por aplicativo de mensagens, segundo o g1.

Por liderar o esquema criminoso, o piloto é acusado pela polícia por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, envolvimento na produção, armazenamento e até distribuição de material de abuso sexual infantil, além do crime de favorecimento da prostituição. Sérgio Antônio é comandante da Latam e foi preso no aeroporto pela dificuldade que a polícia tinha em localizá-lo em casa.

Piloto foi preso dentro de avião 1 de 4

No momento da prisão, o piloto já se encontrava na cabine do avião que faria o voo para o Rio de Janeiro quando foi surpreendido pela ação policial e preso, segundo informação da TV Globo. Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede do departamento.

A Latam informou que está ciente do ocorrido, mas a prisão não interrompeu o voo. A empresa disse que está à disposição para colaborar com a polícia e abriu uma investigação interna para apurar o caso. Leia:

"A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A LATAM informa que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta."

Avó presa por ‘vender’ netas

As investigações indicam ainda que menores eram levados a motéis com o uso de documentos falsos. Uma mulher de 55 anos também foi presa sob acusação de aliciar as próprias netas, entre crianças e adolescentes. Contra ambos havia mandados de prisão em aberto.

Policiais também se deslocaram para Guararema, no interior paulista, onde o piloto reside, para cumprir mandados de busca e apreensão de computadores e outros materiais que possam contribuir com as investigações.

O inquérito foi aberto em outubro de 2025. Desde então, os investigadores identificaram três vítimas, com idades de 11, 12 e 15 anos, que teriam sido submetidas a situações graves de abuso e exploração sexual. Conforme a polícia, há indícios de uma organização criminosa estruturada para explorar sexualmente crianças e adolescentes.