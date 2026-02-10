CONFIRA

Receita se pronuncia após viral sobre bloqueio de contas e cartões por dívida ativa e imposto atrasado

Publicações com boato se espalharam em redes sociais

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:04

Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Circulam nas redes sociais mensagens afirmando que a Receita Federal passaria a suspender contas bancárias e cartões de crédito de contribuintes com supostas pendências inscritas na Dívida Ativa da União. A informação, porém, é falsa.

As publicações se espalharam principalmente no X nesta segunda-feira (9), acumulando milhares de visualizações, mas também aparecem em conteúdos compartilhados no Facebook e no TikTok. Em geral, os posts repetem a frase: "Receita federal suspenderá todas as contas bancárias e cartões de créditos dos contribuintes na base de dados".

Os textos afirmam, de forma enganosa, que a Receita poderia adotar como “medida preventiva” a suspensão de contas e cartões de pessoas inscritas na Dívida Ativa da União, o que não corresponde à realidade.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia 1 de 10

Diante da circulação do conteúdo, a Receita Federal publicou um comunicado oficial negando a informação. A nota foi divulgada com o título: "Receita Federal desmente fake news sobre suspensão de contas bancárias e cartões de crédito de contribuintes".

No comunicado, o órgão afirma: "Isso simplesmente não existe, nem pode existir no Brasil. A Receita Federal não tem atribuição, instrumentos, nem interesse nessa suposta suspensão, que seria ilegal e inconstitucional. Quem divulga essas notícias falsas ajuda organizações criminosas, que aproveitam a desinformação para aplicar golpes, fazendo-se passar pela Receita e exigindo pagamentos indevidos. Denuncie sites e veículos de “notícias” criminosos que mentem e favorecem bandidos. Se você sofrer alguma cobrança com ameaça de suspensão de conta ou cartão, denuncie à polícia: é golpe!".

O desmentido também foi publicado nas redes sociais da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. Em uma das postagens, a pergunta é direta: "Receita Federal vai suspender contas bancárias e cartões de crédito?". A própria publicação responde: "É mentira". Em seguida, orienta: "Recebeu ameaça de bloqueio? Não pague nada. Denuncie à polícia".

Casos semelhantes já haviam sido desmentidos em outras ocasiões. Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, verificações jornalísticas apontaram três vezes que esse tipo de ameaça é usado para tentar aplicar golpes contra contribuintes.

O que é a Dívida Ativa da União

A Dívida Ativa da União corresponde a débitos não pagos ao governo federal, como Imposto de Renda, contribuições e multas. Após o vencimento do prazo de pagamento, o valor é inscrito para cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).