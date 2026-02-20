Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Receita exonera auditor investigado por acesso a dados de ministros do STF

Servidor que chefiava equipe em Presidente Prudente é alvo de operação da Polícia Federal autorizada por Alexandre de Moraes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11:08

Receita Federal
Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Receita Federal exonerou, nesta quinta-feira (19), um auditor fiscal que exercia função de chefia na Delegacia do órgão em Presidente Prudente. A dispensa foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União, sem apresentação de justificativa formal para o desligamento do cargo comissionado.

O servidor comandava a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório e está entre os quatro investigados em uma operação da Polícia Federal que apura acessos indevidos a dados fiscais protegidos por sigilo. As diligências foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e envolvem informações relacionadas a ministros da Corte e seus familiares.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o auditor teria consultado dados vinculados a uma ex-enteada do ministro Gilmar Mendes. Em depoimento, segundo a publicação, ele alegou que a consulta ocorreu por engano, afirmando ter confundido a identidade da pessoa pesquisada.

Leia mais

Imagem - Receita Federal demitiu três servidores por suspeita de vazamento de dados

Receita Federal demitiu três servidores por suspeita de vazamento de dados

Imagem - T-Rex e Harpia: os 'cérebros' da Receita Federal que tornam atraso no IR 2026 um erro fatal

T-Rex e Harpia: os 'cérebros' da Receita Federal que tornam atraso no IR 2026 um erro fatal

Imagem - Receita Federal vê “ciúmes” da PF em veto a Aeroporto: Área Restrita

Receita Federal vê “ciúmes” da PF em veto a Aeroporto: Área Restrita

Apesar da justificativa apresentada, o servidor foi alvo de mandado de busca e apreensão e teve medidas cautelares impostas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento das funções públicas e a entrega do passaporte.

Em nota, divulgada também nesta quinta-feira, a defesa negou qualquer irregularidade. As advogadas que representam o auditor afirmaram que ele possui “reputação ilibada” e que nunca respondeu a processo disciplinar ao longo da carreira na Receita Federal. Segundo a defesa, ainda não houve acesso integral aos autos da investigação, o que impede comentários mais detalhados sobre o caso.

Tags:

Brasil Receita Federal

Mais recentes

Imagem - Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe

Mulher recebe pedido errado, aciona a Justiça e é indenizada após passar mal com estrogonofe
Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
Imagem - Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão