BRASIL

Receita exonera auditor investigado por acesso a dados de ministros do STF

Servidor que chefiava equipe em Presidente Prudente é alvo de operação da Polícia Federal autorizada por Alexandre de Moraes



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11:08

Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Receita Federal exonerou, nesta quinta-feira (19), um auditor fiscal que exercia função de chefia na Delegacia do órgão em Presidente Prudente. A dispensa foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União, sem apresentação de justificativa formal para o desligamento do cargo comissionado.

O servidor comandava a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório e está entre os quatro investigados em uma operação da Polícia Federal que apura acessos indevidos a dados fiscais protegidos por sigilo. As diligências foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e envolvem informações relacionadas a ministros da Corte e seus familiares.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o auditor teria consultado dados vinculados a uma ex-enteada do ministro Gilmar Mendes. Em depoimento, segundo a publicação, ele alegou que a consulta ocorreu por engano, afirmando ter confundido a identidade da pessoa pesquisada.

Apesar da justificativa apresentada, o servidor foi alvo de mandado de busca e apreensão e teve medidas cautelares impostas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento das funções públicas e a entrega do passaporte.