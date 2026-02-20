RECUPERAÇÃO

'Vencemos o coma', comemora mãe de jovem atacada com mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro

Jovem invadiu a casa da vítima, a encontrou sentada no sofá da sala e a atacou

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:44

Alana foi atacada por Luiz Felipe Crédito: Reprodução

Após ver a filha Alana Anísio Rosa, 20 anos, sair do coma após receber 15 facadas de Luiz Felipe Sampaio, por não aceitar que a jovem tenha recusado seu pedido de namoro, o sentimento da mãe da jovem é de vitória. "Vencemos o coma. Vamos vencer tudo isso juntas, meu amor", postou Jaderluce Anísio de Oliveira, em seu perfil no Instagram. Alana era mantida em coma induzido em um hospital particular de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Leia mais Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro, quando a jovem estava sentada no sofá de sala de sua casa, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, e foi surpreendida por Luiz Felipe, que invadiu o imóvel e a atacou. Ao ouvir os gritos da filha, a mãe correu para socorrê-la. Após o ataque, o jovem fugiu e foi apreendido por policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) e levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado por tentativa de feminicídio e permanece preso.

Jovem não aceitou namoro e foi atacada 1 de 9

De acordo com Jaderluce, a filha sofreu cortes no rosto, no pescoço e nos ombros. Ela também tem lesões nas mãos. Segundo a mãe, Alana e Sampaio nunca se relacionaram. — o suspeito, que também mora no Galo Branco, começou a seguir a jovem no Instagram, depois a viu numa academia no bairro e afirmou ter se apaixonado.