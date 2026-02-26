Acesse sua conta
Moradoras do Barbalho e Jardim Armação ganham carros em sorteio da Liquida Salvador

Premiação faz parte da 28ª edição maior campanha promocional do comércio da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:15

Sorteio da Liquida Salvador
Sorteio da Liquida Salvador Crédito: Divulgação

Moradoras do Barbalho e de Jardim Armação foram as contempladas no sorteio da 28ª edição da Liquida Salvador, promovido pela CDL Salvador. A ação ocorreu na última terça-feira (24), na sede da entidade, e entregou dois veículos zero quilômetro a consumidoras da capital.

O primeiro prêmio, um Jeep Compass Sport 0 km, foi destinado a Janeide Ribeiro da Costa Pimentel, residente no Barbalho. O cupom vencedor foi gerado por uma compra realizada na loja A Primordial.

Já o segundo prêmio, um Ford Territory Titanium 0 km, saiu para Erika da Silva Magalhães Alves, moradora do bairro Jardim Armação. Ela foi contemplada após adquirir produtos na Magazine Luiza.

A Liquida Salvador é considerada a maior campanha promocional do comércio de Salvador, reunindo milhares de estabelecimentos na capital e na Região Metropolitana. A edição deste ano aconteceu entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, com participação de lojas de rua e shoppings de diferentes portes.

A iniciativa é realizada pela CDL Salvador e conta com o patrocínio do Banco do Nordeste, além de apoio de empresas como Cielo, Sebrae e Indiana Veículos. Também apoiam a campanha a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia.

