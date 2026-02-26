SORTE

Moradoras do Barbalho e Jardim Armação ganham carros em sorteio da Liquida Salvador

Premiação faz parte da 28ª edição maior campanha promocional do comércio da capital baiana

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:15

Sorteio da Liquida Salvador Crédito: Divulgação

Moradoras do Barbalho e de Jardim Armação foram as contempladas no sorteio da 28ª edição da Liquida Salvador, promovido pela CDL Salvador. A ação ocorreu na última terça-feira (24), na sede da entidade, e entregou dois veículos zero quilômetro a consumidoras da capital.

O primeiro prêmio, um Jeep Compass Sport 0 km, foi destinado a Janeide Ribeiro da Costa Pimentel, residente no Barbalho. O cupom vencedor foi gerado por uma compra realizada na loja A Primordial.

Já o segundo prêmio, um Ford Territory Titanium 0 km, saiu para Erika da Silva Magalhães Alves, moradora do bairro Jardim Armação. Ela foi contemplada após adquirir produtos na Magazine Luiza.

A Liquida Salvador é considerada a maior campanha promocional do comércio de Salvador, reunindo milhares de estabelecimentos na capital e na Região Metropolitana. A edição deste ano aconteceu entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, com participação de lojas de rua e shoppings de diferentes portes.