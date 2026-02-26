TRAGÉDIA EM MG

'Perdi 17 da minha família', diz moradora de cidade atingida por fortes chuvas

Defesa Civil alerta para risco de novos deslizamentos e pede evacuação imediata em áreas vulneráveis

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:04

Maria Aparecida Batista Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma moradora de Juiz de Fora (MG) afirma ter perdido 17 familiares em meio às chuvas que atingem cidades mineiras desde segunda-feira (23).

Segundo Maria Aparecida Batista, três parentes morreram e outros 14 estão soterrados. Em entrevista à TV Integração, ela relatou que aguardava, no Cemitério Municipal, a chegada do corpo de um dos familiares - enquanto dois já haviam sido enterrados. “Perdi no total 17 da minha família, já foram dois enterrados e uma vai chegar agora às 14h, e tem 14 soterrados ainda”, disse.

A mulher destacou que as equipes de resgate enfrentam dificuldades para localizar as vítimas. “Nunca aconteceu isso lá no bairro, é a primeira vez. Estão tendo muita dificuldade para achar os corpos, porque a terra está muito molhada, tem muito barro”, afirmou.

Em meio ao luto, Maria Aparecida contou que tenta manter a força para apoiar os sobreviventes. “A cabeça fica triste, e ainda tenho que ser forte para dar apoio à minha família. Agora mesmo, uma desmaiou aqui. A gente tem que estar firme para dar força”, declarou.

Dezenas de mortes

Juiz de Fora e Ubá registram dezenas de mortes desde o início das chuvas. O número foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de hoje.

Ainda há registros de desaparecidos, além de famílias desabrigadas e desalojadas após deslizamentos de terra e enchentes. Durante a madrugada, as buscas precisaram ser suspensas por causa da intensidade da chuva na região.

Até a noite anterior, 33 corpos haviam sido identificados e 30 liberados para as famílias em Juiz de Fora. Em Ubá, seis corpos foram localizados, identificados e também liberados.

A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu alerta severo para risco de novos deslizamentos. O órgão orienta moradores que vivem em áreas de risco a deixarem imediatamente os locais.