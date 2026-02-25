Supercélula: o que é o fenômeno raro que arrasou cidade e deixou 46 mortos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:55
Uma tempestade de características extremas atingiu a cidade de Juiz de Fora na madrugada desta terça-feira (24) e deixou um saldo trágico: até agora, foram confirmadas 46 mortes. O fenômeno, classificado como supercélula, provocou um volume de chuva muito acima do esperado e transformou este fevereiro no mais chuvoso já registrado no município.
De acordo com os dados, a quantidade de água que caiu em poucas horas ultrapassou mais que o dobro da média prevista para todo o mês, provocando enchentes, deslizamentos e colapsos estruturais em diferentes pontos da cidade.
Chuvas devastaram cidade mineira
O que é a supercélula que atingiu MG?
Conhecida por meteorologistas como um dos sistemas mais intensos da atmosfera, a supercélula é uma tempestade isolada, organizada e de longa duração. Informações da Climatempo e da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que esse tipo de nuvem pode percorrer grandes distâncias e permanecer ativa por horas.
O principal traço desse fenômeno é a presença de rotação interna, formando os chamados mesociclones. No Brasil, sua ocorrência é mais frequente nas regiões Sul e Sudeste, geralmente associada a áreas de baixa pressão e frentes frias.
Além de chuvas volumosas e queda de granizo, as supercélulas estão entre os sistemas que mais favorecem a formação de tornados. Mesmo sem esse desdobramento, a combinação de vento intenso e precipitação extrema já é suficiente para gerar impactos severos.
Rastro de destruição
Ao amanhecer, a paisagem em Juiz de Fora era de devastação. O transbordamento do Rio Paraibuna e de vários córregos deixou bairros isolados, ruas tomadas pela água e imóveis comprometidos.
Dois prédios que desabaram devido à força da enxurrada;
Diversos deslizamentos em encostas espalhadas pela cidade;
Cerca de 440 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil municipal.
Em uma única rua, aproximadamente 20 moradores estão desaparecidos após um deslizamento provocado pelas chuvas intensas. O município permanece sob alerta.
Calamidade decretada
Diante da gravidade do cenário, a prefeitura declarou estado de calamidade pública. O governo federal enviou equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para reforçar o atendimento às vítimas e auxiliar nas operações de resgate.
Em nota, a administração municipal afirmou: “Foi um volume de água sem precedentes, que superou qualquer previsão histórica para o período”.