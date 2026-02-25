MINAS GERAIS

Supercélula: o que é o fenômeno raro que arrasou cidade e deixou 46 mortos

Volume de chuva sem precedentes causou transbordamento de rio, bairros ilhados e cenário de devastação

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:55

Cenário de destruição em Juiz de Fora Crédito: Agência Brasil

Uma tempestade de características extremas atingiu a cidade de Juiz de Fora na madrugada desta terça-feira (24) e deixou um saldo trágico: até agora, foram confirmadas 46 mortes. O fenômeno, classificado como supercélula, provocou um volume de chuva muito acima do esperado e transformou este fevereiro no mais chuvoso já registrado no município.

De acordo com os dados, a quantidade de água que caiu em poucas horas ultrapassou mais que o dobro da média prevista para todo o mês, provocando enchentes, deslizamentos e colapsos estruturais em diferentes pontos da cidade.

O que é a supercélula que atingiu MG?

Conhecida por meteorologistas como um dos sistemas mais intensos da atmosfera, a supercélula é uma tempestade isolada, organizada e de longa duração. Informações da Climatempo e da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que esse tipo de nuvem pode percorrer grandes distâncias e permanecer ativa por horas.

O principal traço desse fenômeno é a presença de rotação interna, formando os chamados mesociclones. No Brasil, sua ocorrência é mais frequente nas regiões Sul e Sudeste, geralmente associada a áreas de baixa pressão e frentes frias.

Além de chuvas volumosas e queda de granizo, as supercélulas estão entre os sistemas que mais favorecem a formação de tornados. Mesmo sem esse desdobramento, a combinação de vento intenso e precipitação extrema já é suficiente para gerar impactos severos.

Rastro de destruição

Ao amanhecer, a paisagem em Juiz de Fora era de devastação. O transbordamento do Rio Paraibuna e de vários córregos deixou bairros isolados, ruas tomadas pela água e imóveis comprometidos.

Dois prédios que desabaram devido à força da enxurrada;

Diversos deslizamentos em encostas espalhadas pela cidade;

Cerca de 440 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil municipal.

Em uma única rua, aproximadamente 20 moradores estão desaparecidos após um deslizamento provocado pelas chuvas intensas. O município permanece sob alerta.

Calamidade decretada

Diante da gravidade do cenário, a prefeitura declarou estado de calamidade pública. O governo federal enviou equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para reforçar o atendimento às vítimas e auxiliar nas operações de resgate.