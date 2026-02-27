OPORTUNIDADE

Projeto vai oferecer acesso à linhas de crédito para empreendedores do setor de turismo; entenda

O lançamento da iniciativa acontece nesta segunda-feira (2), em Salvador

Monique Lobo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:15

Empreendedores do setor do turismo são o foco da iniciativa Crédito: Marina Silva / CORREIO

Salvador foi escolhida para sediar um novo projeto voltado para o turismo. A ação “Brasil Mais Crédito para o Turismo”, iniciativa do Ministério do Turismo, vai facilitar o acesso às linhas de crédito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). O evento de lançamento acontece na próxima segunda-feira (2).

O projeto também vai oferecer orientação para regularização e atualização no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Atualmente, a Bahia conta com 6.434 prestadores de serviços turísticos formalizados no cadastro federal.

A iniciativa prioriza especialmente microempreendedores individuais (MEIs) e micro, pequenas e médias empresas — público que representa a base da cadeia produtiva do turismo brasileiro. Durante o evento, seis instituições financeiras credenciadas estarão presentes para atendimento direto aos empreendedores, disponibilizando linhas de financiamento com condições facilitadas.

“Nosso objetivo é aproximar o crédito de quem faz o turismo acontecer na ponta. Ao todo, iremos disponibilizar um volume de linhas de crédito que pode superar R$ 245 milhões, fortalecendo os negócios locais, gerando emprego e renda e impulsionando o desenvolvimento do turismo baiano”, afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que vai estar presente no lançamento.

A programação prevê ainda atendimento segmentado aos profissionais do setor, com orientações sobre acesso ao crédito, regularização no Cadastur e inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro.