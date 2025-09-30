TURISMO

‘Bahia de Todos os Fortes’: Novo roteiro turístico em Salvador valoriza história e fortalezas militares

O roteiro reúne algumas das principais construções militares de Salvador

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:58

Forte de Mont Serrat Crédito: Fabio Marconi

A capital baiana ganhou um novo atrativo cultural e histórico. Foi lançado nesta segunda-feira (29), em Salvador, o roteiro turístico Bahia de Todos os Fortes – Uma viagem na história dos guardiões da Baía de Todos-os-Santos, desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA).

A solenidade aconteceu no Quartel da Mouraria, no Centro da cidade, e contou com a assinatura do termo de compromisso entre o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, e representantes da 6ª Região Militar do Exército.

O roteiro reúne algumas das principais construções militares de Salvador, como os Fortes de Mont Serrat, São Diogo, Santa Maria e São Pedro, reforçando tanto o turismo quanto a preservação da memória das fortificações que defenderam a cidade ao longo dos séculos.

“Nós ganhamos mais um segmento, incrementando o fluxo, gerando emprego e renda. Estamos consolidando a Bahia como líder do turismo brasileiro. Muito obrigado ao Exército pela confiança em firmar esta parceria com o Governo do Estado, para poder fazer do turismo da Bahia, do turismo de Salvador, líderes no segmento nacional”, afirmou o secretário Maurício Bacelar, que adiantou que há estudos para ampliar a cooperação com outras forças.

O assessor cultural da 6ª Região Militar, coronel Motta Lima, destacou o papel simbólico do projeto para a preservação da história. “Ao inaugurarmos este roteiro turístico, cultural, militar, que permite a visitação aos nossos fortes, fortes esses que ajudaram a construir a história da Bahia, ajudaram a construir esse estado, ajudaram a construir essa cidade; estamos divulgando e ajudando a preservar tão importantes equipamentos históricos e culturais”, declarou.