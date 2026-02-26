Acesse sua conta
Criança de 9 anos é baleada e suspeito morre em ação policial no Bairro da Paz

Ônibus deixam de circular no bairro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:06

Tiroteio no bai
Tiroteio no bai Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma criança de 9 anos foi baleada e um suspeito morreu no Bairro da Paz, em Salvador, na quarta-feira (25).

À TV Bahia, a Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico) faziam patrulhamento no bairro por volta das 17h30, quando foram acionadas após denúncia de que havia tráfico de drogas na região.

Durante o confronto, um dos suspeitos foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos um revólver, munições e drogas.

A criança foi baleada na mão. Não há mais detalhes sobre o quadro de saúde dela.

Cerca de uma hora após o confronto, uma viatura da corporação foi alvejada no bairro. Testemunhas relataram à PM que os suspeitos que atiraram teriam tentado roubar um carro para fugir da localidade. Rondas foram realizadas, mas os homens não foram localizados.

Após os dois episódios, os ônibus deixaram de circular no bairro.

