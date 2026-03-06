DECISÃO

Caso Lucas Terra: Justiça confirma condenação de pastores após recursos

Líderes religiosos foram condenados a 21 anos de prisão pelo assassinato do adolescente

Wendel de Novais

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:07

Lucas Terra tinha 14 anos quando foi morto Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia decidiu manter a condenação dos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva pelo assassinato do adolescente Lucas Terra. A decisão foi tomada de forma unânime por três desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia durante julgamento realizado nesta quinta-feira (5), em Salvador.

Os dois religiosos foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado pelo crime, mas permaneciam em liberdade enquanto aguardavam a análise de recursos apresentados pela defesa. Mesmo com a nova decisão, ainda existe a possibilidade de apresentação de embargos ou outras medidas jurídicas.

Caso Lucas Terra completa 25 anos em março de 2026 1 de 7

Apesar disso, a legislação brasileira permite que a execução da pena seja solicitada após o resultado do julgamento desta quinta-feira. Procurada, a família da vítima informou que pretende formalizar o pedido para que os condenados sejam presos.

O caso remonta a março de 2001, quando Lucas Terra tinha 14 anos. Segundo as investigações, o adolescente foi morto por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. O garoto foi estuprado e depois queimado vivo pelos líderes religiosos.