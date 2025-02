EM LIBERDADE

Caso Lucas Terra: Justiça concede habeas corpus a pastores condenados

Líderes religiosos foram condenados a 21 anos de prisão por matar e queimar corpo de adolescente, mas não estão presos

A mãe de Lucas, Marion Terra, lamentou a decisão, que classificou como uma "derrota momentânea". "São manobras do advogado do diabo. Mas Deus sempre esteve no controle de tudo. Ele nunca permitiu que esses homens, com todas as malas de dinheiro, nos fizessem desistir. Nunca desistimos. [A votação] me balou, mas uma palavra que digo é: 'a última palavra vem de Deus'", desabafou. >