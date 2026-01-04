FRAUDE

Corretora de imóveis é presa por aplicar golpes que ultrapassam R$ 2,5 milhões na Bahia

Operação Arizona investiga um esquema de fraude na venda de um imóvel rural avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:35

Material apreendido durante cumprimento do mandado Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma mulher de 52 anos foi presa preventivamente, neste sábado (3), em uma residência no bairro da Muchila, em Feira de Santana, interior da Bahia, por suspeita de envolvimento em golpes imobiliários que causaram prejuízo superior a R$ 2,5 milhões às vítimas. A prisão ocorreu durante execução da Operação Arizona, que investiga um esquema de fraude na venda de um imóvel rural avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Outras duas investigações em andamento, realizadas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, indicam o envolvimento da mulher em um prejuízo adicional estimado em cerca de R$ 1 milhão às vítimas.

Durante a ação, foram apreendidos sete aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito, diversos cheques e chaves de imóveis. As apurações indicam que parte dos valores obtidos de forma ilícita teria sido direcionada a uma pessoa jurídica vinculada a uma contadora suspeita, presa anteriormente pela Polícia Civil, em dezembro de 2025.