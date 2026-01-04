Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corretora de imóveis é presa por aplicar golpes que ultrapassam R$ 2,5 milhões na Bahia

Operação Arizona investiga um esquema de fraude na venda de um imóvel rural avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:35

Material apreendido durante cumprimento do mandado
Material apreendido durante cumprimento do mandado Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma mulher de 52 anos foi presa preventivamente, neste sábado (3), em uma residência no bairro da Muchila, em Feira de Santana, interior da Bahia, por suspeita de envolvimento em golpes imobiliários que causaram prejuízo superior a R$ 2,5 milhões às vítimas. A prisão ocorreu durante execução da Operação Arizona, que investiga um esquema de fraude na venda de um imóvel rural avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Outras duas investigações em andamento, realizadas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, indicam o envolvimento da mulher em um prejuízo adicional estimado em cerca de R$ 1 milhão às vítimas.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
1 de 9
1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Durante a ação, foram apreendidos sete aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito, diversos cheques e chaves de imóveis. As apurações indicam que parte dos valores obtidos de forma ilícita teria sido direcionada a uma pessoa jurídica vinculada a uma contadora suspeita, presa anteriormente pela Polícia Civil, em dezembro de 2025.

Houve bloqueio judicial de contas bancárias relacionadas aos fatos investigados. A mulher permanece à disposição do Poder Judiciário. Investigações seguem em andamento para a completa elucidação do caso.

Mais recentes

Imagem - Homem é encontrado morto em empresa na BR-101

Homem é encontrado morto em empresa na BR-101
Imagem - Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'

Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'
Imagem - Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir