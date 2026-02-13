Acesse sua conta
Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

Prefeito e secretário de Segurança comentam episódio no primeiro dia do Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:37

Bruno Reis durante coletiva
Bruno Reis durante coletiva Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Durante o balanço do primeiro dia do Carnaval, realizado na manhã desta quinta-feira (13), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comentou o episódio ocorrido no circuito Campo Grande, onde um folião foi baleado após a abertura da festa. “Fatalmente, alguém furou algum ponto de revista e, infelizmente, ocorreu um fato como esse. Em uma festa dessa magnitude, é impossível ter 100% de controle”, declarou.

A segurança pública da festa é de responsabilidade do governo do estado. Segundo testemunhas, o folião foi vítima de uma bala perdida durante uma briga generalizada. O atirador efetuou quatro disparos contra um alvo específico, mas acabou atingindo outra pessoa. No momento dos tiros, passava o trio pipoca de Xanddy Harmonia entre o Forte São Pedro e o início da Avenida Sete.

Rua onde aconteceu o crime

Movimentação no dia seguinte ao crime por Bruno Wendel/CORREIO
Movimentação no dia seguinte ao crime por Bruno Wendel/CORREIO
PM no local do crime por Bruno Wendel/CORREIO
PM no local do crime por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 4
Movimentação no dia seguinte ao crime por Bruno Wendel/CORREIO

Ao comentar o esquema de segurança, o prefeito destacou o volume de abordagens realizadas. “Imagine: 1.250 mil pessoas revistadas para acessar o percurso? Isso não existe em nenhuma outra festa de rua no mundo”, afirmou durante coletiva na Sala de Imprensa da folia, no circuito Osmar.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, que também esteve pela manhã no Campo Grande, citou fatores que podem ter facilitado a entrada de uma arma no circuito. “Temos 53 portais funcionando e mais de 3 mil itens retirados de circulação, mas nossos circuitos não são estéreis, porque temos residências, hotéis e estabelecimentos comerciais no entorno”, pontuou.

Carnaval começa com tiro

O Relógio de São Pedro foi restaurado e automatizado por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Objetos apreendidos nos portais de abordagem por Divulgação/SSP-BA
Portais de abordagem na Micareta de Feira por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Objetos apreendidos nos portais de abordagem por Polícia Militar/Divulgação
Números são contabilizados por portais de abordagem por Vitor Barreto | Divulgação SSP
Portais em fase de por Arisson Marinho
A tecnologia registrou as pessoas que passaram pelos Portais de Abordagem montados pela PM por Márcia Santana
Transalvador inicia fase de testes dos controles de acesso aos portais do Carnaval por Lucas Moura/Secom PMS
Relógio de São Pedro por Marina Silva/CORREIO
Campo Grande, também chamado de circuito Osmar por Arquivo CORREIO
Pipoca do Mudei de Nome desfilou no Circuito Osmar nesta terça-feira (4) por Marina Silva/CORREIO
Folia no Circuito Osmar na sexta-feira (28) por Alfredo Filho / Secom PMS
Profissionais da Limpurb cuidam do Circuito Osmar enquanto aproveitam a música por Alan Pinheiro/CORREIO
Pipoca de Saulo é a mais cheia do circuito Osmar por Millena Marques/CORREIO
Márcia Short e Robson Morais comandaram a pipoca da Banda Mel no circuito Osmar por Reprodução/TVE
Circuito Osmar ficou vazio no início da tarde do domingo de Carnaval por Brenda Viana/CORREIO
Campo Grande, também chamado de circuito Osmar por Arquivo CORREIO
Léo Santana no circuito Osmar por Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack
Abertura do Carnaval de Salvador relembra antigos carnavais na Praça Castro Alves por Marina Silva/CORREIO
1 de 19
O Relógio de São Pedro foi restaurado e automatizado por Jefferson Peixoto/Secom PMS

“Estamos acompanhando as imagens e recebendo, de forma anônima, informações que nos ajudem a elucidar o caso”, completou.

