Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

Prefeito e secretário de Segurança comentam episódio no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:37

Durante o balanço do primeiro dia do Carnaval, realizado na manhã desta quinta-feira (13), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comentou o episódio ocorrido no circuito Campo Grande, onde um folião foi baleado após a abertura da festa. “Fatalmente, alguém furou algum ponto de revista e, infelizmente, ocorreu um fato como esse. Em uma festa dessa magnitude, é impossível ter 100% de controle”, declarou.

A segurança pública da festa é de responsabilidade do governo do estado. Segundo testemunhas, o folião foi vítima de uma bala perdida durante uma briga generalizada. O atirador efetuou quatro disparos contra um alvo específico, mas acabou atingindo outra pessoa. No momento dos tiros, passava o trio pipoca de Xanddy Harmonia entre o Forte São Pedro e o início da Avenida Sete.

Ao comentar o esquema de segurança, o prefeito destacou o volume de abordagens realizadas. “Imagine: 1.250 mil pessoas revistadas para acessar o percurso? Isso não existe em nenhuma outra festa de rua no mundo”, afirmou durante coletiva na Sala de Imprensa da folia, no circuito Osmar.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, que também esteve pela manhã no Campo Grande, citou fatores que podem ter facilitado a entrada de uma arma no circuito. “Temos 53 portais funcionando e mais de 3 mil itens retirados de circulação, mas nossos circuitos não são estéreis, porque temos residências, hotéis e estabelecimentos comerciais no entorno”, pontuou.

