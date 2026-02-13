DE BRANCO

Saulo Fernandes arrasta multidão em Pipoca da Benção no Campo Grande

Trio em cordas é um dos mais tradicionais na folia soteropolitana

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:15

Saulo Fernandes no trio Crédito: Sora Maia/CORREIO

A Pipoca da Benção, comandada por Saulo Fernandes, acaba de ganhar as ruas do Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (13), abrindo oficialmente a agenda do artista no Carnaval de Salvador. Pontualmente, o trio sem cordas começou a desfilar sob aplausos e uma multidão já concentrada desde o início da tarde, transformando a avenida em um grande tapete de foliões vestidos de branco, em clima de celebração e gratidão.

Sem a divisão das cordas, a proposta mantém a essência democrática que marca a trajetória de Saulo na festa. Logo nos primeiros acordes, o cantor saudou o público e puxou os primeiros sucessos, acompanhados em coro do começo ao fim. A energia no circuito é de reencontro: famílias, grupos de amigos e fãs antigos ocupam cada espaço da avenida, embalados por um repertório que mistura hits autorais e clássicos da música baiana.

Entre os foliões está a soteropolitana Madalena Santana, 35 anos, que acompanha a Pipoca da Benção há cinco edições. Para ela, o momento é sempre especial. “A Pipoca da Benção é um dos pontos altos do meu Carnaval. Saulo consegue transformar a avenida em um lugar de paz e alegria ao mesmo tempo. Parece que todo mundo vibra na mesma sintonia”, afirma. Segundo Madalena, a experiência de seguir o trio sem cordas reforça o sentimento de proximidade com o artista.

A paulista Liamara Pedrilho, de 62 anos, realiza um antigo sonho ao participar pela primeira vez do Carnaval de Salvador. “Eu tenho 62 anos, mas tenho carinha de jovem. Já tenho direito à inclusão nesse camarote”, brinca. Aposentada e atualmente consultora previdenciária, ela veio de Divinolândia, no interior de São Paulo, cidade vizinha a Poços de Caldas, em Minas, especialmente para viver a experiência da folia na capital baiana.

“Era um sonho e eu estou realizando esse ano”, conta. Liamara explica que viajou acompanhada de um grupo de amigos mais jovens, todos fãs de Saulo Fernandes. “Eu conheço ele pela TV, acho muito legal, adoro. E as meninas que estão com a gente, os jovens, são muito fãs. Estou com uma turma de jovens e eles gostam demais dele”, diz, animada, enquanto acompanha o trio sem cordas.

O figurino também chamou atenção na avenida. De chapéu estilizado, ela faz questão de contar a origem do acessório. “A ideia do chapéu veio da Mari, lá de Ribeirão Preto, que acompanha o Carnaval de Salvador há muitos anos”, explica. Sorridente, Liamara resume o sentimento de quem realiza um desejo antigo ao som da música baiana: “Vim exclusivamente para viver isso aqui hoje. Estou muito feliz”.

A apresentação desta sexta marca a primeira de Saulo no Carnaval 2026 e abre uma sequência de compromissos no Campo Grande. O cantor retorna ao circuito no domingo (15), novamente sem cordas, com a “Pipoca. Povo. Presente”, mantendo a proposta de um desfile aberto e acessível ao público.

Pelo terceiro ano consecutivo, Saulo também realiza um show especial no mirante do Camarote Salvador, desta vez programado para o sábado (14). No espaço, ele apresenta um repertório dedicado aos maiores sucessos da carreira e a clássicos da música baiana, em formato exclusivo.