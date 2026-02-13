CARNAVAL

Com cachorro e marido, Sasha desembarca em Salvador para curtir o Carnaval; detalhe chama a atenção

Filha de Xuxa foi fotografada ao desembarcar na cidade na capital baiana nesta sexta-feira (13)

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:30

Sasha Meneghel e João Lucas chegam a Salvador para Carnaval Crédito: Webert Belicio / AgNews

Sasha Meneghel é mais uma celebridade que aportou em Salvador para curtir o Carnaval. A filha de Xuxa foi fotografada ao desembarcar no aeroporto da capital baiana, na tarde desta sexta-feira (13). A estilista e influenciadora chegou acompanhada do marido, o cantor João Lucas, e de um cãozinho de estimação. Mas um detalhe no look foi o que chamou a atenção.

A roupa para a viagem era básica, com calça jeans, blusa branca e chinelo de dedo. O calçado, porém, tinha as letras BM, iniciais de Bruna Marquezine, em uma aplicação.

Sasha Meneghel e João Lucas chegam a Salvador para Carnaval 1 de 8

A atriz, que é uma das melhores amigas de Sasha, também está em Salvador. E, assim como a filha de Xuxa, também tinha letras em seu chinelo: um SM. Vale lembrar que Bruna chegou à capital baiana acompanhada do cantor canadense Shawn Mendes, com quem vive um romance, e as especulações giravam em torno de a homenagem ser para o novo amado.

Veja o detalhe na sandália de Bruna Marquezine que chamou a atenção dos fãs 1 de 2

Essa não é a primeira vez que Sasha vem ao Carnaval de Salvador. A influenciadora já curtiu a folia na Bahia em anos anteriores e, além de passar por camarotes, também já subiu ao trio elétrico de Ivete Sangalo.