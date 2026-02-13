Acesse sua conta
De pé na pipoca: fã com paralisia cerebral celebra superação atrás de Saulo no Carnaval de Salvador

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14:52

A emoção toma conta da psicóloga Gabriela Neiva (@psi.gabrielaneiva) toda vez que o trio de Saulo Fernandes começa a desfilar no Circuito Osmar, no Carnaval de Salvador. Aos 29 anos, a baiana acompanha o cantor há cerca de duas décadas. “Sou fã de Saulo há uns 20 anos, desde o início dos anos 2000. Acompanho a carreira dele com muito carinho”, conta. Neste ano, ela celebra mais uma vez a possibilidade de curtir a pipoca no chão, bem no meio do povo, na Pipoca da Benção, que acontece nesta sexta-feira (13), no Circuito Osmar.

Gabriela nasceu com paralisia cerebral e enfrentou uma longa jornada de tratamentos desde a infância. “Tenho deficiência física, nasci com paralisia cerebral. Fiz minha primeira cirurgia em 1998, com dois anos, e fui tratada até os 15”, relembra. Ela é ex-paciente do Hospital Martagão Gesteira, instituição que, segundo ela, foi fundamental em sua reabilitação. “Foi o hospital que me possibilitou estar aqui de pé, aproveitando a festa”, afirma, emocionada.

Durante um período, Gabriela precisou se afastar do Carnaval de rua, principalmente pelas dificuldades de acessibilidade. Com a ampliação das estruturas adaptadas e a criação de espaços acessíveis, ela voltou a acompanhar a folia. “Já tem quatro anos que eu acompanho novamente. Antes eu ficava mais nos camarotes acessíveis, que são espaços importantes para quem tem deficiência. Agora já é o segundo ano que estou aqui no chão”, destaca, orgulhosa de viver a experiência completa atrás do trio.

Além da música, o que fortalece ainda mais o amor de Gabriela por Saulo é a postura do artista fora do palco. Ela lembra que o cantor já apoiou publicamente o hospital onde foi tratada, gesto que a marcou profundamente. “Isso aumentou ainda mais o meu amor por ele”, diz. Baiana de Mutuípe, mas criada em Salvador desde pequena, Gabriela resume o sentimento que a move a cada Carnaval: “É a festa mais bonita do mundo, a maior festa popular do planeta. Eu estou no melhor lugar do mundo para viver isso aqui", finaliza.

A apresentação desta sexta marca a primeira de Saulo no Carnaval 2026 e abre uma sequência de compromissos no Campo Grande. O cantor retorna ao circuito no domingo (15), novamente sem cordas, com a “Pipoca. Povo. Presente”, mantendo a proposta de um desfile aberto e acessível ao público.

Pelo terceiro ano consecutivo, Saulo também realiza um show especial no mirante do Camarote Salvador, desta vez programado para o sábado (14). No espaço, ele apresenta um repertório dedicado aos maiores sucessos da carreira e a clássicos da música baiana, em formato exclusivo.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

