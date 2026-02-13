ENTENDA

Musa da Colorado do Brás desiste do Carnaval após suspeita de embolia por uso de Mounjaro

Izadora Morais foi internada após usar caneta emagrecedora sem acompanhamento médico

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:15

Izadora Morais desistiu do Carnaval após suspeita de embolia Crédito: Reprodução

Musa da Colorado do Brás, Izadora Morais desistiu de desfilar no Carnaval de São Paulo após ser internada por complicações associadas ao uso de canetas emagrecedoras, incluindo suspeita de embolia e alterações no fígado e no pâncreas. Estreante na avenida, ela havia aceitado o convite para desfilar por se identificar com o enredo da escola, que aborda o universo das bruxas, mas acabou enfrentando forte pressão estética nos bastidores.

Segundo Izadora, a cobrança pelo emagrecimento começou logo após os primeiros ensaios. Influenciada por relatos de resultados rápidos, ela passou a usar Mounjaro sem acompanhamento médico e chegou a perder 9 kg em cerca de dois meses. Os efeitos adversos surgiram logo no início do uso. "Nos primeiros dias senti indisposição, dores nas pernas e muito cansaço, algo bem incomum para quem é sempre ativa", afirmou ao Splash, do UOL.

Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia 1 de 13

Com a piora dos sintomas, Izadora precisou ser internada. O quadro levantou suspeitas de comprometimento de órgãos e risco de embolia. "Tenho dor nas pernas e no abdômen, ardência nos pés e nos braços, além de fadiga constante".

Após receber alta, a musa segue em recuperação em casa, cumpre repouso absoluto e realiza novos exames para definição do diagnóstico. Sensitiva e vidente, Izadora afirmou que já sentia, antes mesmo de adoecer, que não pisaria na avenida naquele Carnaval. "Comentei com pessoas próximas que não estava 'me vendo no Carnaval', mas não previ nada relacionado a problema de saúde".

Ela passou a interpretar o episódio como um sinal para se afastar definitivamente da folia e retomar sua atuação espiritual. "Os planos não incluem mais isso [Carnaval]. Quero voltar a fazer consultas como sensitiva e vidente. É o que move minha vida", comentou. "Por esse motivo, não tenho intenção de voltar ao Carnaval, nem de desfilar", seguiu.

Ao tornar o caso público, Izadora disse que quer alertar outras mulheres sobre os riscos de decisões impulsivas motivadas pela pressão estética, especialmente no período que antecede o Carnaval.

"Queira ou não, a gente [mulheres] se compara muito, quer emagrecer rápido e sente uma cobrança estética. Quando fui parar no hospital, percebi que estava colocando minha vida em risco. Nada disso vale a nossa saúde. Era um sonho desfilar, mas entendi que preciso respeitar meu corpo e a recuperação", afirmou.

"Existe cobrança, existe comparação, e muitas vezes a gente acaba tomando decisões impulsivas. Quero que minha história sirva de alerta: não vale colocar a saúde em risco por resultado rápido. E vale sempre ter um médico ao lado. Não existe atalho, não podemos fazer loucuras, nem entrar em hype", seguiu.

Izadora também relaciona a recuperação a uma transformação espiritual e afirma que o episódio reacendeu sua fé. "Se existe mesmo Espírito Santo, fui tocada. Claro que sempre tive fé, mas aceitei de vez Jesus em meio ao caos. Desde que o aceitei como único Salvador, as coisas começaram a melhorar. Meu estado de saúde evoluiu, as manchas e dores sumiram. Como sensitiva, faço previsões, uso meus oráculos, estudo, tenho visões, mas tive minha fé renovada, vou deixar Deus me guiar mais".

Apesar do susto, o estado de saúde é considerado estável. Ela se recupera em casa e afirma que não pretende voltar ao Carnaval no próximo ano. "Enxergo como um alerta e um chamado. Vou respeitar isso. Agora vejo como um livramento".