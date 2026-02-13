Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Musa da Colorado do Brás desiste do Carnaval após suspeita de embolia por uso de Mounjaro

Izadora Morais foi internada após usar caneta emagrecedora sem acompanhamento médico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:15

Izadora Morais desistiu do Carnaval após suspeita de embolia
Izadora Morais desistiu do Carnaval após suspeita de embolia Crédito: Reprodução

Musa da Colorado do Brás, Izadora Morais desistiu de desfilar no Carnaval de São Paulo após ser internada por complicações associadas ao uso de canetas emagrecedoras, incluindo suspeita de embolia e alterações no fígado e no pâncreas. Estreante na avenida, ela havia aceitado o convite para desfilar por se identificar com o enredo da escola, que aborda o universo das bruxas, mas acabou enfrentando forte pressão estética nos bastidores.

Segundo Izadora, a cobrança pelo emagrecimento começou logo após os primeiros ensaios. Influenciada por relatos de resultados rápidos, ela passou a usar Mounjaro sem acompanhamento médico e chegou a perder 9 kg em cerca de dois meses. Os efeitos adversos surgiram logo no início do uso. "Nos primeiros dias senti indisposição, dores nas pernas e muito cansaço, algo bem incomum para quem é sempre ativa", afirmou ao Splash, do UOL.

Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia

Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram
1 de 13
Izadora Morais, musa da Colorado do Brás, desistiu do Carnaval após suspeita de embolia por Reprodução/Instagram

Com a piora dos sintomas, Izadora precisou ser internada. O quadro levantou suspeitas de comprometimento de órgãos e risco de embolia. "Tenho dor nas pernas e no abdômen, ardência nos pés e nos braços, além de fadiga constante".

Após receber alta, a musa segue em recuperação em casa, cumpre repouso absoluto e realiza novos exames para definição do diagnóstico. Sensitiva e vidente, Izadora afirmou que já sentia, antes mesmo de adoecer, que não pisaria na avenida naquele Carnaval. "Comentei com pessoas próximas que não estava 'me vendo no Carnaval', mas não previ nada relacionado a problema de saúde".

Ela passou a interpretar o episódio como um sinal para se afastar definitivamente da folia e retomar sua atuação espiritual. "Os planos não incluem mais isso [Carnaval]. Quero voltar a fazer consultas como sensitiva e vidente. É o que move minha vida", comentou. "Por esse motivo, não tenho intenção de voltar ao Carnaval, nem de desfilar", seguiu.

Ao tornar o caso público, Izadora disse que quer alertar outras mulheres sobre os riscos de decisões impulsivas motivadas pela pressão estética, especialmente no período que antecede o Carnaval.

"Queira ou não, a gente [mulheres] se compara muito, quer emagrecer rápido e sente uma cobrança estética. Quando fui parar no hospital, percebi que estava colocando minha vida em risco. Nada disso vale a nossa saúde. Era um sonho desfilar, mas entendi que preciso respeitar meu corpo e a recuperação", afirmou.

"Existe cobrança, existe comparação, e muitas vezes a gente acaba tomando decisões impulsivas. Quero que minha história sirva de alerta: não vale colocar a saúde em risco por resultado rápido. E vale sempre ter um médico ao lado. Não existe atalho, não podemos fazer loucuras, nem entrar em hype", seguiu.

Izadora também relaciona a recuperação a uma transformação espiritual e afirma que o episódio reacendeu sua fé. "Se existe mesmo Espírito Santo, fui tocada. Claro que sempre tive fé, mas aceitei de vez Jesus em meio ao caos. Desde que o aceitei como único Salvador, as coisas começaram a melhorar. Meu estado de saúde evoluiu, as manchas e dores sumiram. Como sensitiva, faço previsões, uso meus oráculos, estudo, tenho visões, mas tive minha fé renovada, vou deixar Deus me guiar mais".

Apesar do susto, o estado de saúde é considerado estável. Ela se recupera em casa e afirma que não pretende voltar ao Carnaval no próximo ano. "Enxergo como um alerta e um chamado. Vou respeitar isso. Agora vejo como um livramento".

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Mounjaro Caneta Emagrecedora Canetas Emagrecedoras Izadora Morais Embolia

Mais recentes

Imagem - Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais

Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais
Imagem - Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga
Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
01

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)