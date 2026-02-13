Carnaval Salvador 2026: veja a programação desta sexta-feira (13) no Circuito Batatinha (Pelourinho)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:13
O Carnaval no Circuito Batatinha, no Pelourinho, segue nesta sexta-feira (13) com desfiles de blocos afros, afoxés e grupos culturais que mantêm viva a tradição carnavalesca da região. As apresentações acontecem ao longo da tarde e da noite, reunindo moradores e turistas no coração do Pelourinho.
Programação do Carnaval 2026
Relíquias Africanas – Banda Relíquias Africanas
Amigos do Babá – Banda Dana-Dana
Samba Bombocado – Banda Samba Bombocado
Impacto Sonoro – Banda Impacto
Toaê
Corisco
Dandara
Agbara – Banda Agbara
Afro Liberdade
Namandu Nosso Planeta
Filhos de Oxalá
Afoxé Preto Velho – Banda Mesa de Ogãs
Blocão da Liberdade
Filhos de Jagun
Bloco de Índios Tamoios – Nito Gato
Afoxé Filhos de Onira
Palafitas
Afoxé Xirê Loní
Afro Pop Kimbala
Arrastão do Lobo Mal
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.