Carnaval Salvador 2026: veja a programação desta sexta-feira (13) no Circuito Batatinha (Pelourinho)

Apresentações acontecem ao longo da tarde e da noite

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:13

cARNAVAL
Carnaval no Pelourinho Crédito: Carol Garcia/GOVBA

O Carnaval no Circuito Batatinha, no Pelourinho, segue nesta sexta-feira (13) com desfiles de blocos afros, afoxés e grupos culturais que mantêm viva a tradição carnavalesca da região. As apresentações acontecem ao longo da tarde e da noite, reunindo moradores e turistas no coração do Pelourinho.

Confira as atrações programadas para o dia:

Relíquias Africanas – Banda Relíquias Africanas

Amigos do Babá – Banda Dana-Dana

Samba Bombocado – Banda Samba Bombocado

Impacto Sonoro – Banda Impacto

Toaê

Corisco

Dandara

Agbara – Banda Agbara

Afro Liberdade

Namandu Nosso Planeta

Filhos de Oxalá

Afoxé Preto Velho – Banda Mesa de Ogãs

Blocão da Liberdade

Filhos de Jagun

Bloco de Índios Tamoios – Nito Gato

Afoxé Filhos de Onira

Palafitas

Afoxé Xirê Loní

Afro Pop Kimbala

Arrastão do Lobo Mal

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

