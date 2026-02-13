CRIATIVIDADE EM ALTA

Barbie Mil Profissões? Fantasia rouba a cena no circuito Barra-Ondina

Carioca, o mestre e professor de Medicina William Guarnieri trocou o Rio pela folia baiana e não passou despercebido

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:35

Folião fantasiado de Barbie Crédito: Kamila Macedo/CORREIO

Esbanjando criatividade, William desfila pelo circuito com um microfone de karaokê em punho, garantindo o entretenimento da pipoca ao som dos maiores clássicos do Carnaval de Salvador. Outros brinquedos também estão incluídos: um lançador de bolhas de sabão, e uma pelúcia de unicórnio.

"Viver Salvador é uma delícia. Você acha que eu estou triste? Eu estou maravilhosa!", disparou ele, resumindo seu estado de espírito na capital baiana.