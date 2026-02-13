Barbie Mil Profissões? Fantasia rouba a cena no circuito Barra-Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:35
Esbanjando criatividade, William desfila pelo circuito com um microfone de karaokê em punho, garantindo o entretenimento da pipoca ao som dos maiores clássicos do Carnaval de Salvador. Outros brinquedos também estão incluídos: um lançador de bolhas de sabão, e uma pelúcia de unicórnio.
"Viver Salvador é uma delícia. Você acha que eu estou triste? Eu estou maravilhosa!", disparou ele, resumindo seu estado de espírito na capital baiana.
