Paolla Oliveira e Diogo Oliveira vão reatar namoro? Atriz se declara ao cantor: 'Sou louca por ele'

Artista se pronunciou sobre boatos de que teria retomado o romance com o ex

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:58

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira vão reatar o namoro? Os dois anunciaram o fim do relacionamento em dezembro de 2025 e, desde então, vivem trocando elogios em entrevistas e nas redes sociais. A postura acendeu rumores de que o casal poderia estar ensaiando uma reconciliação, e a atriz abriu o jogo sobre o tema.

A artista esteve na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, no último domingo (15), e se pronunciou sobre a suposta retomada do romance.

Paolla Oliveira na Sapucaí no domingo (15)

Paolla Oliveira por Leca Novo/Divulgação
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Débora Bloch, Humberto Carrão e Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Camarote Nº1/Divulgação
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Leca Novo/Divulgação
Paolla Oliveira por Leca Novo/Divulgação
Paolla Oliveira por Camarote Nº1/Divulgação
Paolla Oliveira por Leca Novo/Divulgação

"Eu vi que saiu que eu voltei com o Diogo. Amor, a gente separou o casal. Mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, e ele pela minha. O relacionamento quando é bom deixa laços. E a gente tem isso. Não para uma volta, como as pessoas falam, mas para isso continuar e se manter firme por bastante tempo", falou, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Paolla ainda fez um desabafo sobre tudo o que falam sobre ela nas redes sociais. "Em dois minutos eu fui corna, traída não sei quantas vezes. Fiz uma lipo no ‘piriquito’. Não sei de qual maneira que apareceu isso. Aí teve negócio de briga e de disputa. É uma confusão tão grande que quando eu penso em responder uma coisa já apareceu outra", lamentou.

Diogo Nogueira também falou sobre a ex-namorada na Sapucaí e, assim como ela, foi só elogios. "Nossa relação é supermaravilhosa. Não aconteceu nada grave. O mais importante é que tomamos uma decisão em relação ao que seria o melhor para nós dois", falou, em conversa com Fábia Oliveira, no Metrópoles.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

Tags:

Carnaval Paolla Oliveira Carnaval 2026 Diogo Nogueira Sapucaí

