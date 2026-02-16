CENTRO

Após defeito em trio, cantora desce e canta no meio dos foliões em Salvador

Ni Soares protagonizou um episódio curioso no Carnaval de Salvador depois de ter a apresentação cancelada no Circuito Osmar

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:39

Cantora Ni Soares desce para fazer show com foliões após trio elétrico apresentar defeito Crédito: Reprodução

A cantora Ni Soares protagonizou um episódio curioso no Carnaval de Salvador ao ter a apresentação cancelada no Circuito Osmar, no Campo Grande, após um defeito técnico no trio elétrico.

Diante do imprevisto, o show foi transferido para as ruas do Pelourinho. Lá, Ni Soares comandou um mini-trio e manteve a animação dos foliões que acompanhavam a programação.