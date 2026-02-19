Coordenador de ACM Neto sugere que Jerônimo evitou o povo no Carnaval com medo de novas vaias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:57
O ex-prefeito de Xique-Xique e coordenador político da pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, Reinaldinho Braga Filho, sugere que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) evitou o povo no Carnaval deste ano com medo de novas vaias. Ele relembrou que o petista foi vaiado na festa momesca do ano passado ao passar pelo circuito Dodô (Barra-Ondina).
“Depois das vaias de 2025, quando o governador Jerônimo Rodrigues decidiu encarar a pipoca no circuito Barra-Ondina, a postura em 2026 foi outra. Não passou pelo meio do povo na Barra. Preferiu o Campo Grande, em áreas com acesso mais controlado. Mudança evidente, impossível de ignorar. Eu sinceramente tenho dificuldade de acreditar que isso tenha sido apenas coincidência. Em política, quase nada é”, afirmou o ex-prefeito.
Para Reinaldinho Braga, Jerônimo foi orientado por marqueteiros a “reduzir riscos, evitar exposição desnecessária, escolher ambientes mais previsíveis”. “Enquanto isso, no circuito Barra-Ondina, onde Jerônimo foi vaiado, o contraste foi inevitável. ACM Neto caminhou pela pipoca na quinta, na sexta e no sábado. Em muitos momentos, não conseguia andar”, emendou.
O ex-prefeito de Xique-Xique também falou sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no camarote do governo no Campo Grande.
“Vimos o presidente Lula também em um cenário altamente simbólico e igualmente seguro. A pipoca do BaianaSystem. Um espaço que todo mundo sabe que tem uma identidade, um público, uma história ligada à esquerda. Um ambiente politicamente confortável”, acrescentou.
