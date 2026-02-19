Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coordenador de ACM Neto sugere que Jerônimo evitou o povo no Carnaval com medo de novas vaias

Para Reinaldinho Braga, o governador foi orientado por marqueteiros a “reduzir riscos, evitar exposição desnecessária, escolher ambientes mais previsíveis”

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:57

ex-prefeito de Xique-Xique Reinaldinho Braga Filho
Ex-prefeito de Xique-Xique Reinaldinho Braga Filho Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Xique-Xique e coordenador político da pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, Reinaldinho Braga Filho, sugere que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) evitou o povo no Carnaval deste ano com medo de novas vaias. Ele relembrou que o petista foi vaiado na festa momesca do ano passado ao passar pelo circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Depois das vaias de 2025, quando o governador Jerônimo Rodrigues decidiu encarar a pipoca no circuito Barra-Ondina, a postura em 2026 foi outra. Não passou pelo meio do povo na Barra. Preferiu o Campo Grande, em áreas com acesso mais controlado. Mudança evidente, impossível de ignorar. Eu sinceramente tenho dificuldade de acreditar que isso tenha sido apenas coincidência. Em política, quase nada é”, afirmou o ex-prefeito.

Para Reinaldinho Braga, Jerônimo foi orientado por marqueteiros a “reduzir riscos, evitar exposição desnecessária, escolher ambientes mais previsíveis”. “Enquanto isso, no circuito Barra-Ondina, onde Jerônimo foi vaiado, o contraste foi inevitável. ACM Neto caminhou pela pipoca na quinta, na sexta e no sábado. Em muitos momentos, não conseguia andar”, emendou.

O ex-prefeito de Xique-Xique também falou sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no camarote do governo no Campo Grande.

“Vimos o presidente Lula também em um cenário altamente simbólico e igualmente seguro. A pipoca do BaianaSystem. Um espaço que todo mundo sabe que tem uma identidade, um público, uma história ligada à esquerda. Um ambiente politicamente confortável”, acrescentou.

Mais recentes

Imagem - INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?

INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?
Imagem - Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL
Imagem - Wagner admite que se cogitou trocar Jerônimo por Rui em meio ao desgaste do governador

Wagner admite que se cogitou trocar Jerônimo por Rui em meio ao desgaste do governador

MAIS LIDAS

Imagem - O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir
01

O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

Depois de um período de dúvidas e ajustes internos, o dia traz sinais claros de que o esforço não foi em vão

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
02

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
03

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido

Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos
04

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Ator lutava contra esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa