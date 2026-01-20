FOLIA

Por que o Carnaval de Salvador 2026 tem tudo para ser o maior da história?

Projeções, decisões recentes e movimentos coordenados reforçam uma expectativa crescente

Miro Palma

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00

Expectativa é que a folia tenha 1,2 milhão de turistas Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Salvador deve registrar, em 2026, o maior Carnaval de sua história. Dados do Observatório do Turismo de Salvador, ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), indicam que mais de 1,2 milhão de turistas devem passar pela capital baiana entre os dias 12 e 18 de fevereiro, período oficial da festa. O número representa um crescimento estimado de 10,2% em relação ao Carnaval anterior.

Nos dias de maior concentração da folia — de sexta a terça-feira — a expectativa é de que o público ultrapasse 900 mil visitantes, cerca de 6% acima do registrado em 2025.

O levantamento também evidencia o alcance nacional e internacional do evento. Entre os turistas brasileiros, 70% vêm de outros estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Pernambuco. Já os estrangeiros correspondem a cerca de 11,9% do total, com maior presença de visitantes da França, Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Chile.

A taxa de ocupação hoteleira durante o período carnavalesco deve superar 90%, chegando a 100% nos hotéis localizados próximos aos circuitos oficiais. O cenário confirma o impacto direto da festa sobre a cadeia produtiva do turismo.

Economia

A movimentação econômica também deve atingir números expressivos. A estimativa é de R$ 2,6 bilhões ao longo dos sete dias de Carnaval, sendo R$ 1,8 bilhão concentrados nos cinco principais dias da festa. O consumo é impulsionado por setores como alimentação, bebidas, transporte, hospedagem, comércio, moda, serviços e entretenimento.

Os gastos médios dos visitantes acompanham esse aquecimento: turistas nacionais devem gastar cerca de R$ 7.131,97 durante a estadia, enquanto estrangeiros têm média de R$ 5.079,02. Já os turistas baianos devem desembolsar aproximadamente R$ 2.590,67.

A previsão é de grande movimentação também nos principais acessos à cidade. No Aeroporto Internacional de Salvador, estão programados 4.848 voos ao longo do mês de fevereiro, um aumento aproximado de 12%, com capacidade para 419.837 passageiros. Entre os dias 12 e 18, são esperados 623 pousos, com potencial para receber 105.764 pessoas.

No Porto, fevereiro deve registrar a atracação de 13 navios de cruzeiro, com capacidade para mais de 43 mil passageiros. Durante o período oficial do Carnaval, dois navios devem trazer cerca de 8.102 turistas à capital.

Expectativa de recorde histórico

Para a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, os indicadores refletem um novo momento para o turismo e a economia criativa da cidade.

“O Carnaval de Salvador é uma engrenagem poderosa de geração de emprego, renda e oportunidades para milhares de famílias. Estamos falando de uma festa que movimenta bilhões, aquece toda a economia da cidade e projeta Salvador para o mundo. A cada ano avançamos mais, e a nossa previsão é realizar, em 2026, a maior festa de todos os tempos, consolidando Salvador como a capital mundial do Carnaval”, destacou.