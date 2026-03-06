SORTUDO

Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (5)

Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:40

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Uma aposta feita na Bahia acertou os 15 números do concurso 3628 da Lotofácil e faturou R$ 829.367,37. O sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (5). O bilhete premiado foi registrado na lotérica 13 da Sorte, em Senhor do Bonfim, no norte do estado. A aposta foi simples, com 15 números, realizada presencialmente.

Além da aposta baiana, outro jogo vencedor foi registrado em Castilho, no interior de São Paulo. Como houve dois ganhadores na faixa principal, o prêmio foi dividido igualmente entre eles.

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias, outras 288 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.725,19 cada. Já 9.924 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35.