Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:40

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Uma aposta feita na Bahia acertou os 15 números do concurso 3628 da Lotofácil e faturou R$ 829.367,37. O sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (5). O bilhete premiado foi registrado na lotérica 13 da Sorte, em Senhor do Bonfim, no norte do estado. A aposta foi simples, com 15 números, realizada presencialmente.

Além da aposta baiana, outro jogo vencedor foi registrado em Castilho, no interior de São Paulo. Como houve dois ganhadores na faixa principal, o prêmio foi dividido igualmente entre eles.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias, outras 288 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.725,19 cada. Já 9.924 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil, que será realizado nesta sexta-feira (6), é de R$ 2 milhões.

