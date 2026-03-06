Acesse sua conta
Trecho da BR-116 é interditado após cratera abrir na pista

Obras devem ser concluídas até o dia 14

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:15

Um trecho da BR-116, entre Serrinha e Teofilândia, no interior da Bahia, segue parcialmente interditado após a abertura de uma cratera na pista. O problema foi registrado na manhã de terça-feira (3), após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego está funcionando em meia pista, com desvio realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para garantir a passagem de veículos nos dois sentidos.

Uma avaliação técnica indicou que não será possível apenas recompor o trecho danificado. Por isso, o DNIT iniciou a construção de uma nova estrutura na pista, em vez de um reparo simples. A previsão é que as obras sejam concluídas até o dia 14 de março.

Na primeira etapa, será reconstruída a parte da rodovia que cedeu. Durante essa fase, os veículos que seguem no sentido Euclides da Cunha – Feira de Santana trafegam pela faixa da pista que permaneceu preservada.

Depois da conclusão dessa etapa, o DNIT deve demolir a parte da pista que ficou intacta para dar continuidade à obra. Nesse momento, o fluxo será invertido e os veículos passarão a circular pela área recém-construída.

Já os motoristas que trafegam no sentido Feira de Santana–Euclides da Cunha utilizam uma via lateral não pavimentada, aberta provisoriamente no local para manter o fluxo durante a intervenção.

