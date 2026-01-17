FOLIA

Rita Batista e Luana Souza mostram o carnaval de rua de Salvador no Glô na Rua

Pré-cobertura da folia da Globo começa neste sábado (17) e segue até fevereiro

Doris Miranda

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:34

As apresentadoras Rita Batista e Luana Souza Crédito: divulgação

Uma celebração das manifestações culturais do país, da diversidade de estilos, sotaques e da alegria do povo brasileiro, que mostra que onde tem folia, tem ‘Glô na Rua’. A partir deste sábado, dia 17 de janeiro, a TV Globo dá início à cobertura especial do pré-carnaval com o projeto que, em seu quarto ano de exibição, chega ainda mais perto da festa popular. Em 2026, o ‘Glô na Rua’ amplia sua atuação para 20 cidades, incluindo as capitais Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Maceió, João Pessoa, Goiânia, Brasília, Manaus, Macapá, Florianópolis e outras localidades que representam a riqueza cultural das cinco regiões do Brasil.

Com 60 entradas na programação entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro, o ‘Glô na Rua’ reforça seu compromisso de mostrar a pluralidade da folia brasileira, valorizando tanto a cultura regional quanto os talentos locais responsáveis por transportar o público para dentro da festa e das expressões culturais únicas de cada cantinho do país.

Neste ano, o time de repórteres nas capitais inclui Rita Batista e Luana Souza, que dividem a cobertura em Salvador, Carol Maloca (Recife), Pedro Henrique França (Rio de Janeiro), Letícia Vidica (São Paulo) e Kdu dos Anjos (Belo Horizonte). Além deles, profissionais das afiliadas da Globo estarão presentes em cidades como Manaus, Goiânia, Brasília, Florianópolis, Ouro Preto, Vila Velha, Caruaru, Maceió, João Pessoa, entre outras.

Rita Batista, que estará na próxima novela das seis, ‘A Nobreza do Amor’, fala sobre a felicidade de fazer parte do projeto desde o seu início e da possibilidade de, neste ano, estar nas ruas, ainda mais perto do público e da festa. “Estou no ‘Glô na Rua’ desde o seu início e acompanho de perto as evoluções do projeto, sempre focado em atender melhor o nosso telespectador, a nossa telespectadora, ampliando cidades e capitais. Eu sou apaixonada pela festa e para mim é uma felicidade enorme fazer parte do ‘Glô na Rua’ reportando o Carnaval de Rua de Salvador para todo o Brasil, agora do meio da folia. Nós, que temos o maior carnaval de trio elétrico do mundo, a maior festa popular do planeta. O Carnaval é muito versátil no país inteiro e não acontece somente nos dias do carnaval. Por isso, iniciamos já neste sábado acompanhando todo o pré da festa. É o Brasil na tela, é o povo na rua, é ‘Glô na Rua’ e estaremos lá!”, conta Rita.

Apresentadora do programa Mosaico Baiano, da TV Bahia, Luana Souza reforça a importância de representar a capital soteropolitana ao lado da Rita e de mostrarem a grandiosidade do Carnaval de Salvador, com o olhar de quem vive e é apaixonado pela festa. “Estar como repórter do Glô na Rua é muito especial para mim. É a chance de mostrar o Carnaval da minha terra a partir do olhar de quem vive a festa intensamente, direto da rua, com verdade e proximidade com os foliões. Poder representar a Bahia nesse projeto junto com a Rita, acompanhando os blocos e traduzindo a energia dessa festa, é motivo de muito orgulho. Sou uma foliã apaixonada e me sinto honrada em ter essa responsabilidade de mostrar a força, a alegria e a grandiosidade dessa manifestação cultural tão importante para nossa identidade”, afirma Luana.