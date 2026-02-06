Carnaval de Salvador deve ter transmissão integrada das TVs já na sua próxima edição; entenda

Acesse sua conta
Veículos de comunicação firmaram compromisso no evento Carnaval Academy

  Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:00

O formato de transmissão do Carnaval de Salvador passará por uma modernização técnica a partir de 2027. Durante o primeiro dia do Carnaval Academy, executivos de grandes veículos de comunicação e a Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), firmaram o compromisso de criar um grupo de trabalho para estruturar um "pool" de transmissão integrada, com foco inicial no Circuito Osmar (Campo Grande).

A proposta visa o compartilhamento de infraestrutura e equipamentos de última geração entre as emissoras e plataformas digitais. O modelo colaborativo busca otimizar recursos técnicos e ampliar a disponibilidade de câmeras e ângulos para coberturas específicas, sem interferir na linha editorial ou na identidade de cada veículo. O objetivo central é tornar o produto "Carnaval do Campo Grande" mais competitivo e atraente para os mercados nacional e internacional.

Isaac Edington, presidente da Saltur e mediador da proposta, destacou que o cenário atual de diálogo entre os executivos do setor permite, finalmente, tirar o projeto do papel. “O Carnaval de Salvador sempre foi grandioso, mas a comunicação pode avançar ainda mais quando existe diálogo e vontade de construir algo em conjunto”, afirmou Edington, que possui três décadas de experiência na área de comunicação.

O cronograma estabelecido prevê que, logo após o encerramento da folia deste ano, o grupo de trabalho seja oficialmente convocado. A meta é que o projeto piloto seja implementado já na edição de 2027, consolidando Salvador como um polo de inovação que une cultura e tecnologia de transmissão em tempo real.

A iniciativa marca uma mudança de paradigma na maior festa de rua do mundo: em vez da competição isolada por infraestrutura, os veículos atuarão de forma integrada na base técnica para elevar o padrão das imagens geradas. Com isso, espera-se uma entrega visual mais sofisticada, capaz de captar a magnitude do circuito mais tradicional da festa soteropolitana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

