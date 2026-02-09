Acesse sua conta
Ana Castela se revolta após pagar R$ 1,3 mil para fazer as unhas: 'Roubo'

Cantora diz que valor foi cobrado após recusar pedido de publicidade e afirma que evita revelar identidade para não sofrer cobranças abusivas

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:55

A cantora Ana Castela ficou revoltada ao ter que pagar R$ 1.300 para fazer as unhas em uma manicure. Ela usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para desabfar sobre o caso.

No desabafo, Ana contou que quebrou uma unha e precisou do serviço, mas se assustou com o preço cobrado. Segundo ela, o valor nunca havia sido praticado por nenhuma manicure antes. “Não tá fácil, quebrei minha unha. Me cobraram R$ 1.300 nessa unha. Nunca vi cobrar esse tanto. Não tô brincando, foi R$ 1.300 pé e mão”, disse.

A cantora explicou ainda que costuma esconder sua identidade quando procura serviços justamente para evitar situações como essa. “É por isso que na maioria das vezes eu nunca falo que sou eu que vou fazer as coisas. Deixo pra descobrir na hora que chega”, afirmou.

Durante o relato, Ana Castela contou que a profissional teria pedido que ela divulgasse o trabalho nas redes sociais como forma de pagamento. Ao recusar a publicidade, a manicure teria optado por cobrar o valor integral. “Eu não posso postar, não posso, porque tem questão de publicidade. Ela falou que, se não fosse postar, ia cobrar”, relatou.

Mesmo inconformada, a artista disse que preferiu não discutir e quitou o serviço. “Não posso botar preço no trabalho dos outros. O que a gente fez? Pagou e nunca mais a gente vai mexer nessa unha”, concluiu.

