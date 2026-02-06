FAMOSOS

Perseguida por 17 anos, ex-atriz da Globo relembra ameaça: 'Ele detalhou a forma como ia me matar'

O suspeito foi preso em São Paulo na última semana

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:41

Danni Suzuki Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta sexta-feira (6), a atriz Danni Suzuki esteve presente no programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta, e revelou quais eram as ameaças que sofria do seu stalker há 17 anos. Segundo informações divulgadas pela atriz ao SBT, ela teria registrado o primeiro boletim de ocorrência contra Danilo da Silva Macedo em 2016, mas estima que as intimidações teriam começado em 2009.

"É muito tempo. Estou um pouco aliviada, sentindo que as coisas começaram a tomar um rumo. Ao mesmo tempo, ainda não me sinto segura", comenta Danni, que iniciou seu relato indicando que tomou conhecimento sobre a perseguição há três anos.

"Vários amigos comentando, ‘Dani tem um cara me escrevendo com muita raiva, dizendo que te ama’. E eu dizia: ‘bloqueia’. Mas esses relatos foram aumentando. Quando você é famoso, isso acontece, muitas mensagens de amor mas de ódio também. Fui bloqueando", contou a atriz sobre a situação que se tornava cada vez mais alarmante.

Danni percebeu que as ameaças estavam tomando outra proporção, alcançando seus familiares e amigos: “Meus amigos começaram a dizer que ele passou a ameaçar eles de morte. Fui procurar saber quem era. Vi que eram vários perfis fakes. E que a história estava indo longe. Eram mensagens às 5h da manhã, 7h, 11h, o dia todo. E uma quantidade de mensagens, todos os dias, durante muitos anos, vi que era uma coisa muito grande".

"Acho que a rejeição, a solidão, o silêncio, aquilo vai se transformando num ódio. Ele mandava áudios, vídeos, mandava pix, e-mails, mensagens no celular. Ele começou a ameaçar meus chefes, pessoas com quem eu trabalhava e às vezes nem tinha intimidade, dizendo que ia matar a pessoa, os filhos da pessoa. Deixou de ser ameaças pontuais para se tornar uma perseguição de 24 horas, não só a mim mas pessoas ao meu redor", contou. A partir disso, Danni tomou a decisão de procurar as autoridades.

Apesar de ter conseguido a medida protetiva na época, a ex-atriz da Globo percebeu que o stalker continuava a perseguição: "É imparável. Ele detalhou a forma como ia me matar, não só a mim, mas meu filho. Te coloca num estado de alerta constante".