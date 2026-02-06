Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Perseguida por 17 anos, ex-atriz da Globo relembra ameaça: 'Ele detalhou a forma como ia me matar'

O suspeito foi preso em São Paulo na última semana

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:41

Danni Suzuki
Danni Suzuki Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta sexta-feira (6), a atriz Danni Suzuki esteve presente no programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta, e revelou quais eram as ameaças que sofria do seu stalker há 17 anos. Segundo informações divulgadas pela atriz ao SBT, ela teria registrado o primeiro boletim de ocorrência contra Danilo da Silva Macedo em 2016, mas estima que as intimidações teriam começado em 2009.

"É muito tempo. Estou um pouco aliviada, sentindo que as coisas começaram a tomar um rumo. Ao mesmo tempo, ainda não me sinto segura", comenta Danni, que iniciou seu relato indicando que tomou conhecimento sobre a perseguição há três anos.

"Vários amigos comentando, ‘Dani tem um cara me escrevendo com muita raiva, dizendo que te ama’. E eu dizia: ‘bloqueia’. Mas esses relatos foram aumentando. Quando você é famoso, isso acontece, muitas mensagens de amor mas de ódio também. Fui bloqueando", contou a atriz sobre a situação que se tornava cada vez mais alarmante.

Danni Suzuki

Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki e Fernando Roncato por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki é atriz por Reprodução/Redes Sociais
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram
Danni Suzuki e Ricardo Pereira namoraram em 2005 por Reprodução/Arquivo
Danni Suzuki e Ricardo Tozzi namoraram em 2007 por Divulgação/Arquivo
Danni Suzuki por Reprodução/Arquivo
Danni Suzuki e Ricardo Pereira namoraram em 2005 por Reprodução/Arquivo
Danni Suzuki interpretou Miyuki em Malhação por Reprodução
1 de 11
Danni Suzuki por Reprodução/Instagram

Danni percebeu que as ameaças estavam tomando outra proporção, alcançando seus familiares e amigos: “Meus amigos começaram a dizer que ele passou a ameaçar eles de morte. Fui procurar saber quem era. Vi que eram vários perfis fakes. E que a história estava indo longe. Eram mensagens às 5h da manhã, 7h, 11h, o dia todo. E uma quantidade de mensagens, todos os dias, durante muitos anos, vi que era uma coisa muito grande".

"Acho que a rejeição, a solidão, o silêncio, aquilo vai se transformando num ódio. Ele mandava áudios, vídeos, mandava pix, e-mails, mensagens no celular. Ele começou a ameaçar meus chefes, pessoas com quem eu trabalhava e às vezes nem tinha intimidade, dizendo que ia matar a pessoa, os filhos da pessoa. Deixou de ser ameaças pontuais para se tornar uma perseguição de 24 horas, não só a mim mas pessoas ao meu redor", contou. A partir disso, Danni tomou a decisão de procurar as autoridades.

LEIA MAIS

Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas

Apesar de ter conseguido a medida protetiva na época, a ex-atriz da Globo percebeu que o stalker continuava a perseguição: "É imparável. Ele detalhou a forma como ia me matar, não só a mim, mas meu filho. Te coloca num estado de alerta constante".

Danilo da Silva Macedo foi preso em São Paulo, indiciado pelos crimes de stalking, ameaça, injúria e difamação.

Leia mais

Imagem - Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Imagem - Mari Gonzalez sai em defesa do ex-namorado, Jonas Sulzbach, após polêmicas no BBB 26

Mari Gonzalez sai em defesa do ex-namorado, Jonas Sulzbach, após polêmicas no BBB 26

Imagem - ‘Blogueirinha’ aparece com rapaz misterioso e surge rumores de novo affair

‘Blogueirinha’ aparece com rapaz misterioso e surge rumores de novo affair

Tags:

Atriz Danni Suzuki Ameaças Stalker

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens