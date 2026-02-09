Acesse sua conta
Homem com dívida de pensão alimentícia é preso curtindo festa em cidade baiana

Ele foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:58

Cela de prisão
Cela de prisão Crédito: Reprodução

Um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi capturado no município de Lapão, centro-norte do estado, neste domingo (8), após ser identificado pelas câmeras de monitoramento do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)

Além da ocorrência em Lapão, outras quatro prisões foram realizadas com o auxílio da tecnologia. As capturas ocorreram durante o Furdunço e o Fuzuê, em Salvador, e em eventos festivos em Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul do estado. Os detidos respondem por crimes graves, como homicídio e roubo, além de inadimplência de pensão alimentícia.

Carnaval Prisão Ssp

