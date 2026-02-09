FOLIA NA CADEIA

Homem com dívida de pensão alimentícia é preso curtindo festa em cidade baiana

Ele foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:58

Cela de prisão Crédito: Reprodução

Um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi capturado no município de Lapão, centro-norte do estado, neste domingo (8), após ser identificado pelas câmeras de monitoramento do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)