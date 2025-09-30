Acesse sua conta
Governo Jerônimo propõe criar mais 13 novos cargos na SSP; custo será de R$ 1,9 mi

Projeto de lei tramita em regime de urgência, o que deve acelerar a análise e a votação na Assembleia Legislativa da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:31

Apresentação na Secre
Segundo o Executivo, a medida tem como objetivo fortalecer os serviços especializados oferecidos à população Crédito: Divulgação/SSP

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que altera a estrutura de cargos em comissão da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A proposta prevê a criação de 13 novas funções, entre elas diretor, coordenadores e assessor técnico.

Segundo o Executivo, a medida tem como objetivo fortalecer os serviços especializados oferecidos à população, alinhada à Política Estadual de Segurança Pública.

Forças de segurança

190 por SSP/SE
Exército por Shutterstock
Bombeiro militar por Shutterstock
Polícia Militar por Shutterstock
1 de 4
190 por SSP/SE

O impacto financeiro estimado é de R$ 727.094,00 em 2025 e de R$ 1.246.447,00 para os exercícios de 2026 e 2027. Totalizando: R$ 1.973,541

Apesar do aumento de despesas, o governo afirma que foram realizados estudos para garantir o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas.

O projeto tramita em regime de urgência, o que deve acelerar a análise e a votação na Assembleia Legislativa.

