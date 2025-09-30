SEGURANÇA

Bruno Reis lamenta morte de assessor de vereador em Salvador

“O tráfico não respeita mais sequer o trabalho social e político", disse, cobrando resposta "mais enérgica" do governo estadual

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:14

Jonas Machado, o Biringa Crédito: Reprodução

O prefeito Bruno Reis lamentou nesta segunda-feira (30) o assassinato de um assessor de vereador, Jonas Santos Machado, morto no bairro de Dom Avelar. “O tráfico não respeita mais sequer o trabalho social e político. Quando ocorrem episódios como esse, não é apenas a circulação de ônibus que é interrompida, mas também escolas fecham, postos de saúde param, e a população sofre duplamente”, declarou.

Bruno voltou a alertar para a gravidade da crise de segurança na capital baiana. Segundo ele, conflitos entre facções pelo controle do tráfico de drogas têm intensificado a violência nos bairros, impactando diretamente a vida da população. Ele disse que o governo estadual deve dar uma resposta "mais enérgica".

“É preciso dar respostas enérgicas, reocupar os espaços e tirar as facções das áreas carentes, que hoje são o maior problema da segurança em Salvador”, avaliou.