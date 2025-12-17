Acesse sua conta
Técnicos de internet fazem protesto em frente à SSP e denunciam violência após triplo homicídio

Mnaifestantes se reuniram no CAB na manhã desta quarta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:55

Técnicos de internet realizaram protesto no CAB
Técnicos de internet realizaram protesto no CAB Crédito: Fernanda Santana/CORREIO

Funcionários de empresas de internet realizaram um protesto em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, no Centro Administrativo, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (17). A manifestação ocorre após a execução de três trabalhadores no Alto do Cabrito, na noite de terça (16). Eles já teriam recebido ameaças por não pagarem “pedágio”, valor que permitiria a atuação dos profissionais nas áreas controladas pela facção, como mostrou o CORREIO. 

Durante a manhã, diversos técnicos se reuniram na Avenida Paralela, provocando engarrafamento na via. A reportagem esteve no local, mas os manifestantes preferiram não gravar entrevistas. Disseram, no entanto, que as ameaças feitas por traficantes não acontecem apenas no Subúrbio Ferroviário, mas em diferentes regiões da capital. 

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos
Familiar revelou ameaças contra empresa
Trabalhadores foram mortos com farda
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução

Os manifestantes seguiram, de carro, pela Avenida Paralela e se reuniram novamente em frente ao Shopping da Bahia. Eles cobram por mais segurança no trabalho. A polícia investiga se a execução dos funcionários teria sido uma forma de punição imposta pelo grupo criminoso diante da recusa ou falta de pagamento da taxa ilegal em bairros de Salvador. 

Os três técnicos de internet executados foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28. Eles eram funcionários da Planet Internet. Em nota, a empresa lamentou a morte. "Com profundo pesar, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Que o carinho, a força e as boas lembranças tragam conforto a todos", disse. 

Após o protesto no CAB, a Secretaria de Segurança Pública informou, em nota, que "localizar os autores do triplo homicídio é prioridade das forças policiais". Ações das polícias Militar e Civil foram intensificadas no Subúrbio com o objetivo de localizar os autores do crime. 

“É prioridade número um a localização destes covardes, que de forma desumana retiraram a vida de três trabalhadores. Todos os recursos serão utilizados na identificação e localização destes indivíduos”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner. Informações sobre o caso podem ser enviadas, com sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia). 

Crime 

A morte dos três técnicos de internet foi mais uma ação cruel de facções criminosas na capital. De acordo com fonte policial consultada pelo CORREIO, foram executados por traficantes em uma ação de opressão do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento do ‘pedágio’ por parte da empresa para a qual eles trabalhavam.

Horas antes de serem mortos, os três gravaram um vídeo para as redes sociais em que aparecem brincando antes de trabalhar. De acordo com informações apuradas junto a uma fonte policial, os três foram capturados por traficantes após realizarem um serviço durante a tarde nas imediações do bairro de Marechal Rondon.

Ainda conforme a apuração, Ricardo, Jackson e Patrick foram encontrados mortos com fardas de trabalho, com mãos e pés amarrados. Não há registros de processos judiciais contra eles no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o que reforça a versão de que eram trabalhadores sem qualquer ligação com o crime.

