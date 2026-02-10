Cor e número da sorte de hoje (10 de fevereiro): como os signos podem usar pequenas escolhas a seu favor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 10 de fevereiro, pede sensibilidade para lidar com pessoas e atenção aos detalhes nas escolhas. Conversas, gestos de apoio e pequenas atitudes podem fortalecer vínculos e abrir caminhos importantes. As cores e números da sorte ajudam a manter equilíbrio, clareza e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O momento favorece aprendizado e melhorias pessoais. Investimentos antigos tendem a trazer bons sinais, aumentando a confiança nas decisões.
Cor da sorte: Cinza claro
Número da sorte: 1
Touro: A presença e o apoio de pessoas próximas trazem segurança emocional. O dia flui melhor quando você confia no próprio ritmo e evita pressa.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 9
Gêmeos: Questões profissionais começam a se resolver com mais facilidade. Manter uma postura leve ajuda a equilibrar finanças e relações.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Câncer: O dia pede foco para evitar distrações. Conexões familiares fortalecem o emocional e ajudam em decisões importantes.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 8
Leão: Reconhecimento vem de forma discreta, mas significativa. Atenção às palavras evita mal-entendidos com pessoas próximas.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Virgem: Organizar relações no trabalho traz mais tranquilidade. Pensar no futuro financeiro ajuda a aliviar preocupações.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 22
Libra: Fazer uma pausa na rotina ajuda a recuperar equilíbrio. O dia pede cautela em investimentos e mais paciência com obrigações.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 5
Escorpião: Incentivos vindos da família fortalecem sua confiança. Flexibilidade ajuda a lidar com oscilações profissionais.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 18
Sagitário: O dia pede organização e disciplina para evitar irritação. Planejar melhor gastos e compromissos traz alívio.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 4
Capricórnio: Parcerias e trocas produtivas ajudam no andamento do dia. Momentos em família trazem acolhimento e estabilidade emocional.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11
Aquário: Encontros inesperados podem abrir portas importantes. Bons resultados em estudos ou projetos elevam a autoestima.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 17
Peixes: O dia pede cautela com impulsos e expectativas altas demais. Agir com mais calma preserva sua imagem e sua energia.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 3