ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (10 de fevereiro): como os signos podem usar pequenas escolhas a seu favor

A terça-feira favorece trocas sinceras, apoio familiar e decisões que trazem mais segurança emocional e prática

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, 10 de fevereiro, pede sensibilidade para lidar com pessoas e atenção aos detalhes nas escolhas. Conversas, gestos de apoio e pequenas atitudes podem fortalecer vínculos e abrir caminhos importantes. As cores e números da sorte ajudam a manter equilíbrio, clareza e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O momento favorece aprendizado e melhorias pessoais. Investimentos antigos tendem a trazer bons sinais, aumentando a confiança nas decisões.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 1

Touro: A presença e o apoio de pessoas próximas trazem segurança emocional. O dia flui melhor quando você confia no próprio ritmo e evita pressa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Gêmeos: Questões profissionais começam a se resolver com mais facilidade. Manter uma postura leve ajuda a equilibrar finanças e relações.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia pede foco para evitar distrações. Conexões familiares fortalecem o emocional e ajudam em decisões importantes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

Leão: Reconhecimento vem de forma discreta, mas significativa. Atenção às palavras evita mal-entendidos com pessoas próximas.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Virgem: Organizar relações no trabalho traz mais tranquilidade. Pensar no futuro financeiro ajuda a aliviar preocupações.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 22

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: Fazer uma pausa na rotina ajuda a recuperar equilíbrio. O dia pede cautela em investimentos e mais paciência com obrigações.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 5

Escorpião: Incentivos vindos da família fortalecem sua confiança. Flexibilidade ajuda a lidar com oscilações profissionais.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 18

Sagitário: O dia pede organização e disciplina para evitar irritação. Planejar melhor gastos e compromissos traz alívio.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 4

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio: Parcerias e trocas produtivas ajudam no andamento do dia. Momentos em família trazem acolhimento e estabilidade emocional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Aquário: Encontros inesperados podem abrir portas importantes. Bons resultados em estudos ou projetos elevam a autoestima.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 17

Peixes: O dia pede cautela com impulsos e expectativas altas demais. Agir com mais calma preserva sua imagem e sua energia.

Cor da sorte: Magenta