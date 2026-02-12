Acesse sua conta
Carnaval de Salvador 2026: customização de abadás movimenta ateliês e foliões na véspera da folia

Ateliês oferecem customização na hora e apostam em brilho, recortes e decotes ousados

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 05:00

Salvador conta com diversos pontos de customização de abadás
Salvador conta com diversos pontos de customização de abadás Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A menos de um dia para o início do Carnaval, é hora dos foliões correrem para garantir os últimos ajustes de seus visuais. Pontos não faltam: por toda Salvador, diferentes stands e ateliês atendem centenas de pessoas que desejam estilizar seus abadás de forma 100% personalizada.

É nesta época do ano que Dijeane Silva, de 46 anos, faz uma renda a mais. Costureira, ela trabalha o ano inteiro em uma loja de roupas de festa na Barra. Quando o Carnaval se aproxima, porém, reúne sua equipe e se volta para as reformas de abadás. Tem sido assim há dez anos.

Veja onde customizar abadás em Salvador

Lojas C&A: Barra Shopping, Iguatemi e Paralela até este sábado (14), das 11h às 22h | O serviço é oferecido de forma gratuita para clientes com compras acima de R$ 150 por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Salvador Shopping: Praça Estação da Folia, instalada na Praça Central (piso L1) | até 17 de fevereiro por Reprodução/ Pinterest
Salvador Shopping: Stand Carnavalis | até 17 de fevereiro, das 9h às 22h por Reprodução/ Pinterest
Aeroporto: Stand Carnavalis | até 17 de fevereiro, das 9h às 21h por Reprodução/ Pinterest
Salvador Norte Shopping: Circuito Folião | até 17 de fevereiro por Reprodução/ Pinterest
Shopping da Bahia: lojas Toque Ideal, 5 a Sec, Armarinho Juliana, Cambodja, e Garage por Reprodução/ Pinterest
Amaralina: C&C Ateliê Corte e Costura | Rua Visconde de Itaborahy, 110 - Loja 03 - Amaralina (Galeria Vieira Melo) por Reprodução/ Pinterest
Rio Vermelho: Ateliê Abadá de Luxo | Rua da Paciência, 257, sala 201 - Rio Vermelho por Reprodução/ Pinterest
Shopping Vila Laura: Bem Chic Ateliê | Rua Raul Leite, 279 - Vila Laura (1º piso) por Reprodução/ Pinterest
Pituba: Ateliê Donna Zeffa Customização e Reforma de Abadá | Rua das Dalias, 576, Pituba por Reprodução/ Pinterest
Shopping Paseo Itaigara: loja Toque Ideal (piso L2) por Reprodução/ Pinterest
1 de 11
Lojas C&A: Barra Shopping, Iguatemi e Paralela até este sábado (14), das 11h às 22h | O serviço é oferecido de forma gratuita para clientes com compras acima de R$ 150 por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

"A dona do espaço quis colocar [a confecção de abadás] por uns dias em um ano pra ver como seria e acabou sendo sucesso. Montei uma equipe e trabalhei por 8 anos lá. Depois ela faleceu e mudei de local", conta.

Além de seu próprio ponto, este ano Dijeane está estilizando os trajes carnavalescos na Praça Estação da Folia, espaço do Salvador Shopping que reúne mais de 50 afroempreendedores — que atuam no local oferecendo serviços de customização de abadás e produção de beleza (maquiagem e cabelos).

A empreendedora diz perceber que os foliões estão ousando mais nos modelos escolhidos. Os preferidos, segundo ela, têm sido croppeds e vestidos. Por lá, os preços dos abadás customizados variam entre R$ 100 e R$ 300. "Depende dos acessórios que gostam e escolhem no espaço. Temos vários modelos disponíveis", diz.

O período momesco é crucial para o fortalecimento do trabalho de quem atua em estabelecimentos de artigos têxteis e de vestuário, devido à grande procura pela confecção de fantasias e customização de roupas. Sobretudo na capital baiana, que respira Carnaval mais do que qualquer outra cidade brasileira.

É rumo a Salvador que Milena Costa, 42, parte todos os anos na semana de Carnaval. Moradora de Santo Antônio de Jesus, ela garante logo as entradas para bloco e camarote, e só fica faltando nos últimos momentos o toque final: a customização, feita pelas mãos de seu profissional de confiança, Wilson Santos.

“Como eu sempre venho no Carnaval, conheci Will e a gente acabou se tornando amigos, além de cliente e costureiro”, conta, com sua latinha de cerveja em mãos, enquanto aguarda o abadá ficar pronto.

A bebida também é comercializada no ateliê de Wilson, que, por entregar os abadás na mesma hora aos clientes, sempre recebia um pedido extra: que vendesse algo para eles beberem enquanto esperam. “A festa começa já aqui”, define Milena.

Assim como Dijeane, Wilson tem uma longa história com a reforma das roupas para a folia. No caso dele, a trajetória já passa de dez anos. A um dia do início oficial do Carnaval, o ateliê não tem sossego — ainda bem.

“O pessoal vem, espera e já sai com o abadá. Hoje em dia estão querendo mais brilho, roupas mais cavadas e decotadas. E os croppeds. Todos os acessórios a gente tem aqui e o cliente só escolhe. Se quer dourado, se quer prata, se quer lantejoula”, detalha. No Ateliê WS, a customização mais básica sai por R$ 100.

Wilson Santos customiza abadás há mais de dez anos
Wilson Santos customiza abadás há mais de dez anos Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Veterana da folia, a publicitária Ludmila Soares, de 40 anos, aproveita o Carnaval para usar e abusar da criatividade, customizando seus próprios abadás para os blocos em que sai.

"Resolvi pesquisar nas redes sociais alguns modelos de abadás que não precisassem de costura e escolhi um para fazer igual", conta. O estilo escolhido foi frente única, com aplique de lantejoulas.

No Shopping Bela Vista, os foliões podem customizar seus abadás em três lojas: Afrocentrados (L2 Asa Norte), Atelier Criart (L1 Asa Sul) e Startei (L2 Asa Sul), esta última com atendimento do estilista Nadson Maimone, conhecido como o “estilista das estrelas”, que oferece desde ajustes simples até looks completos personalizados, com atendimento de 12 a 17 de fevereiro, das 9h às 22h.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

