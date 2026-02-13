Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) nesta sexta-feira (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:30
A segunda noite de folia no Carnaval de Salvador 2026 promete manter o ritmo forte no Circuito Dodô, na orla da Barra‑Ondina, reunindo na sexta‑feira (13) uma sequência de apresentações que vai dos tradicionais blocos de rua às principais atrações musicais que marcam a festa baiana.
A expectativa para o Dodô na sexta é de clima animado já no início da tarde, com blocos que atraem diferentes públicos e trios que deverão embalar milhares de foliões por toda a orla. A programação inclui também participações de artistas que transitam entre gerações, reforçando a diversidade musical que caracteriza o Carnaval de Salvador. Veja a programação completa do dia abaixo:
Programação do Circuito Dodô
Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 15h30)
Banda Papa (Baby Léguas)
Bell Marques (Bloco Vumbora)
Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
Tomate (Bloco Fissura)
Ah Chapa (Tô Ligado)
Bloco Siri com Tody
Claudia Leitte (Bloco Blow Out)
Timbalada
Banda Cheiro
Anitta (Projeto Especial Bloco da Anitta)
Parangolé
Carlinhos Brown
Pagodart
Rasga Tanga (Bloco dos Vaqueiros)
La Fúria
Daniela Mercury
Baiana System
Trio da Huanna
Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo (Mulheres do Arrocha)
