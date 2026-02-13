FOLIA EM SALVADOR

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) nesta sexta-feira (13)

Blocos tradicionais e trios elétricos para todos os públicos vão passar no circuito

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:30

Baiana System é uma das atrações Crédito: Paula Froes /CORREIO

A segunda noite de folia no Carnaval de Salvador 2026 promete manter o ritmo forte no Circuito Dodô, na orla da Barra‑Ondina, reunindo na sexta‑feira (13) uma sequência de apresentações que vai dos tradicionais blocos de rua às principais atrações musicais que marcam a festa baiana.

A expectativa para o Dodô na sexta é de clima animado já no início da tarde, com blocos que atraem diferentes públicos e trios que deverão embalar milhares de foliões por toda a orla. A programação inclui também participações de artistas que transitam entre gerações, reforçando a diversidade musical que caracteriza o Carnaval de Salvador. Veja a programação completa do dia abaixo:

Sexta-feira – 13 de fevereiro (a partir das 15h30)

Banda Papa (Baby Léguas)

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)

Tomate (Bloco Fissura)

Ah Chapa (Tô Ligado)

Bloco Siri com Tody

Claudia Leitte (Bloco Blow Out)

Timbalada

Banda Cheiro

Anitta (Projeto Especial Bloco da Anitta)

Parangolé

Carlinhos Brown

Pagodart

Rasga Tanga (Bloco dos Vaqueiros)

La Fúria

Daniela Mercury

Baiana System

Trio da Huanna

Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo (Mulheres do Arrocha)