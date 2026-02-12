Acesse sua conta
Margareth Menezes arrasta uma multidão na Barra com o bloco Os Mascarados

Maga voltou ao comando do bloco após dez anos afastada

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:53

Margareth Menezes voltou a se apresentar nos Mascarados
Margareth Menezes voltou a se apresentar nos Mascarados Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

O circuito Dodô virou um mar de cores nesta quinta-feira (12). O motivo foi o Bloco Os Mascarados e seus foliões com fantasias das mais diversas: da Barra à Ondina, viam-se líderes de torcida, deuses gregos, fadas e até as quatro Tartarugas Ninja.

Outra grande responsável por fazer o bloco brilhar foi a anfitriã, Margareth Menezes. Se Os Mascarados já são tradição do Carnaval de Salvador, neste ano a edição teve um significado especial por alguns motivos. Um deles é o aniversário de 20 anos do bloco. Outro, definitivamente, é o retorno de Maga ao comando do trio após dez anos afastada.

“Já tinha muito tempo que eu não fazia isso [puxar o trio]. Vinha fazendo participações, mas o pessoal do bloco falava: ‘olha, você precisa voltar’”, afirmou a cantora, que abriu a apresentação com “Noite dos Mascarados”, de Chico Buarque, e “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua”, sucesso na voz de Ney Matogrosso.

Foi com “Dandalunda”, porém, que ela deu início oficial ao desfile. Se em cima do trio o clima era de emoção por parte da artista, quem acompanhava lá embaixo sentia o mesmo. Nem a chuva desanimou os foliões, que cantavam a plenos pulmões sucessos como “Dandalunda” e “Faraó”.

Assim estava o grupo do ator Igor Epifânio, de 49 anos. Desde 2003, o Bloco Os Mascarados é compromisso fixo para ele e os amigos. A cada ano, o número de integrantes cresce, assim como a criatividade. Em 2026, embalados pela tendência de vampiras na folia, eles escolheram a fantasia de caçadores de vampiros. Segundo Igor, participar do bloco é sempre especial, mas com Margareth no comando é ainda melhor. “Com ela aqui é outra coisa. Ela tem a cara do bloco”, disse.

Neste Carnaval, que celebra os 25 anos do álbum Afropopbrasileiro, a programação de Maga presta homenagem às bodas de prata do movimento e do disco lançado por ela em 2001, com o objetivo de evidenciar as múltiplas possibilidades da música negra produzida na Bahia.

Ao lado de Margareth, no comando simbólico do bloco, estavam o ator Silvério Pereira e a atriz e política Maria Marighella, eleitos reis da edição deste ano. Eles foram coroados no trio elétrico, em frente ao Farol da Barra, antes do início do percurso.

“Viver o Carnaval de rua de Salvador é uma das experiências mais lindas e emocionantes que já tive. E, dois anos depois, ser promovido a rei, dividindo essa corte com Maria Marighella e tendo Margareth de volta aos Mascarados, é muito emocionante. Também é uma prova de como fui acolhido por esta terra e por esse axé maravilhoso”, afirmou Silvério.

Ao longo do trajeto, Maga recebeu como convidados o cantor Gerônimo Santana e a sambista curitibana Karinah.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

