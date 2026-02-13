Acesse sua conta
Confira a programação de blocos e shows do Carnaval nos bairros de Salvador

Os palcos fixos são a aposta desse ano para garantir a alegria do folião

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:30

Bloco
Bloco "As direitinhas", tradicional do bairro Nordeste de Amaralina Crédito: Nauan Sacramento/CORREIO

O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) oficializou a programação completa para todos os circuitos da folia na capital baiana. A abertura oficial aconteceu nesta quinta-feira (12), com os desfiles no Circuito Osmar (Campo Grande), marcando o início da jornada de trios elétricos e blocos.

Além dos grandes circuitos tradicionais como: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Centro) e Batatinha (Pelourinho), esse ano a prefeitura reforça a descentralização da festa com o Carnaval nos bairros. Foliões que preferem curtir longe das multidões centrais terão opções de palcos e desfiles em diversas localidades.

Na maioria dos bairros, o modelo de entretenimento será focado em palcos fixos, com horários de apresentações definidos. Entre os pontos com programação confirmada estão:

Nordeste de Amaralina

13 de fevereiro, Sexta-feira

ARRASTÃO FAVELINHA KIDS

OS TOALHAS

PREVEÇÃO ARRASTÃO CULTURAL

ARRASTÃO REZENHA DOS COROAS

BLOCO MERENDAS

BLOCO NOSSA IDENTIDADE

BLOCO SABER DE QUÊ

Q.G. O BLOCO

BLOCO FURA OLHO

BLOCO MIAME

BLOCO ZUM ZUM ZUM

14 de Fevereiro | Sábado

TROVAOZINHO

BLOCO FURACÃO KIDS

ARRASTÃO OS CANALHAS

BLOCO BREGALEIRA

BLOCO AFRO E ARTE

BLOCO É PRA LÁ QUE VAI

BLOCO SOU + DE IR

BLOCO BOQUEIRÃO

BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE

BLOCO KUPULA UNIDA

BLOCO SAMBA NORDESTE

BLOCO SAMBA DE VELA

BLOCO VIP E FOLIA

15 de fevereiro | Domingo

BLOCO AS PAGODEIRAS

BLOCO DO BENNY

BLOCO SEM MISERIA

BLOCO TUDO DE BHOM

BLOCO LÁ PRIVILLEGE

BLOCO ARTE KIZUMBA

16 de Fevereiro | Segunda-feira

BLOCO BALÃOZINHO

BLOCO AS NORDESTINAS

ARRASTÃO O BLOQUINHO DA OLARIA

BLOCO AS QUASE PERFEITAS

BLOCO SEI LÁ YES

BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE

BLOCO SEGUE O FLUXO

BLOCO AFRO TAMBOR

BLOCO TEM FOLIA

BLOCO AS PIRIGUETES

BLOCO BIRIBADA

BLOCO SAMBA DO GORDINHO

BLOCO ACABA NADA

17 de Fevereiro | Terça-Feira

QUABALES

JONH JONH KIDS

BLOCO VOCÊ BEBEU

ARRASTÃO SUPER PODEROSAS

BLOCO RB EXCLUSIVO

BLOCO CORNO NORDESTINO

BLOCO JUNTE-SE

BLOCO ELITE

BLOCO 40 GRAUS

BLOCO OS PIRATAS

BLOCO UBUNTU

BLOCO TENTAÇÃO

BLOCO POSITIVO

BOCA DO RIO

A partir das 17h30

14 de Fevereiro | Sábado

LASKINE

GUIG GHETTO

VIXE MAINHA

DUDA DIAMBA

PH 10

LARISSA GOMES

15 de Feveiro | Domingo

JORGE ZARATH

BANDA THE PLAY

VIRGÍLIO

AFRODISÍACO

SIMONE MORENA

AILA MENEZES

16 de Feveiro | Segunda-feira

VINNY NOGUEIRA

MÁRCIA FREIRE

DUAS MEDIDAS

MATHEUS DO ACORDEON

DIEGO MORAES

17 de Feveiro | Terça-feira

ANDRÉ RAMON

PIPOCO DO TROVÃO

O POETA

MÁRCIA CASTRO

MAMBOLADA

PAGODE DO BELITO

CAJAZEIRAS

14 de Fevereiro | Sábado

A partir das 19h

TIMBALADA

LARISSA GOMES

FORRÓ DO TICO

LASKINE

SEU MAXIXI

15 de Feveiro | Domingo

A partir das 17h30

PREFIXO DE VERÃO (MARCIA SHORT ROBSON MORAIS)

TARGINO GODIM

100 PAREA

MELAÇO DE CANA

LUKAS LIMA

FELIPE PEIXINHO

16 de Feveiro | Segunda-feira

A partir das 17h30

GUGA MEYRA

BANDA PRA CASAR

ISAQUE GOMES

MAMBOLADA

WILSINHO

DAN VALENTE

17 de Feveiro | Terça-feira

A partir das 17h30

CRIS LIMA

GUI DE PAULA

MATHEUS DO ACORDEON

A DAMA

BANDA A PATROA

ILHA - BOM JESUS DOS PASSOS

15 de Fevereiro | Domingo

A partir das 16h

VITOR E DIOGO

FORROZÃO COWBOYS

SABOR DE MULHER

PIRAPAPIOU

16 de Feveiro | Segunda-feira

A partir das 16h

ÚNICA PAIXÃO

INS KAMARADAS

BANDA JHERÊ

PRAKATA

17 de Feveriro | Terça-feira

A partir das 17h

SIMPLISMENTE NÓS

BAIANADA

PODER DANG

ILHA DE MARÉ - SANTANA

A partir das 17h

15 de Fevereiro | Domingo

SIMPLISMENTE NÓS

FORRÓ SABOR DE CAFÉ

PLANETA AXÉ

16 de Fevereiro | Segunda-feira 

SABOR DE MULHER

XEKERÊ

BANANA REAL

17 de Fevereiro | Terça-feira 

FORROZÃO COWBOYS

JOÃO VAQUEIRO

PIRAPAPIOU

ILHA - PARAMANA

A partir das 17h

15 de Fevereiro | Domingo

PODER DANG

JOÃO VAQUEIRO

BANANA REAL

16 de Fevereiro | Segunda-feira

BANDA JHERÊ

PRAKATA

UNS KAMARADAS

17 de Feveiro | Terça-feira

XEKERÊ

PLANETA AXÉ

BAIANADA

ITAPUÃ

A partir das 17h30

14 de Fevereiro | Sábado

DAN VALENTE

FELIPE ESCANDURRAS

PH 10

GABRIEL FIDELIS

DANNIEL VIEIRA

RODE TORRES

15 de Feveiro | Domingo

PEDRO LIBE

LAMBALOCA

CRISTINE CARDOSO

TAY AGAZZI LG

JALDO RODRIGUES

100 PAREA

16 de Fevereiro | Segunda-feira

DUAS MEDIDAS

DIEGO MORAES

BUCK JONES

O CAÇA

MÁRCIA FREIRE

VINNY NOGUEIRA

17 de Feveiro | Terça-feira

O POETA

BLACKSTYLE

PAGODE DO BELITO

ZEFA DI ZECA

SAMBA DO LU

RAFINHA ASAS

LIBERDADE

14 de Feveiro | Sábado

A partir das 17h30

TAY AGAZZI LG

PAGODART

PATRICK LEVI

BRUNINHO

MANU PINHEIRO

ANDRÉ RAMON

15 de Feveiro | Domingo

A partir das 17h30

ANDRE E MAURO

KART LOVE

NADIANE

BERGUINHO

RAFA LEMOS

JUANZINHO

16 de Feveiro | Segunda-feira

A partir das 19h

FLOR DE MARACUJÁ

U TAL DO XOTE

LAZZO MATUMBI

LA FURIA

17 de Fevereiro | Terça-feira

VITROLAB

RAFINHA ASAS

GUI DE PAULA

VIXE MAINHA

ME BEIJA

PAU DA LIMA

A partir das 17h30

14 de Fevereiro | Sábado

SDOIS SERTANEJO

BICHO DA CANA

NOSSA GUIGG

RAFFA LIMA

15 de Fevereiro | Domingo

BANDA TK

SEU MAXIXI

PERICLES MOTA

U TAL DO XOTE

BANDA UEL

16 de Fevereiro | Segunda-feira

LEGIÃO DO SAMBA

SOMOS CINCO

SEUILSOM

KART LOVE

LUCAS QUEIROZ

17 de Fevereiro | Terça-feira

VIRGÍLIO

PATRICK LEVI

ELAINE FERNANDES

GANG DO SAMBA

NO GROOVE

BANDA TH

PERIPERI

A partir das 17h30

14 de Fevereiro | Sábado

SOMOS CINCO

TIO BARNABÉ

MELAÇO DE CANA

LARISSA MARQUES

RODRIGÃO

15 de Fevereiro | Domingo

RENANZINHO CBX

LUCAS TIBÉRIO

ROCK SALLES

AFRODISÍACO

16 de Fevereiro | Segunda-feira

BANDA MARIA ODETE

PEDRO LIBE

ELAINE BRAZIL

DOIS AMORES

ISAQUE GOMES

DUAS MEDIDAS

17 de Fevereiro | Terça-feira

BANDA TK

BRENO CASAGRANDE

ISQUEMINHA

BLACKSTYLE

LINNOY

PLATAFORMA

A partir das 17h30

14 de Fevereiro | Sábado

A VINGADORA

RENANZINHO CBX

GABRIEL FIDELIS

MAX DIFERENCIADO

VIVIANE TRIPODI

15 de Fevereiro | Domingo

BRENO CASAGRANDE

CHUPANDO HALLES

GUI VIEIRA

DANNIEL VIEIRA

16 de Fevereiro | Segunda-feira

LARISSA MARQUES

BERGUINHO

OS POLÊMICOS

CANGAIA DE JEGUE

BUCK JONES

CRIS LIMA

17 de Fevereiro | Terça-feira

FLOR DE MARACUJÁ

LARI

BOTECO DAS AMIGAS

RANEYCHAS

FORRÓ DO TICO

RIO VERMELHO - PALCO MIX

A partir das 16h

13 de Fevereiro | Sexta

BANDA RUMPILEZZ

SARAJANE

MÁRCIA FREIRE

SERGINHO PIMENTA

NESSA + TIRI

CACAU COM LEITE

ELAINE FERNANDES

14 de Fevereiro | Sábado

ORQUESTRA FRED DANTAS

PEDRO CHAMUSCA

ANA MAMETO

TRIKCIQ

THATHI

BANDA REFLEXUS

ARMANDINHO

15 de Fevereiro | Domingo 

ORQUESTRA SÉRGIO BENUTTI

FLAVIANA

FILOMENA BAGACEIRA

WIL CARVALHO

NEGRA COR - ADELMO CASÉ

MAJUR

GABRIEL MERCURY

16 de Fevereiro | Segunda

ZECA FREITAS E ORQUESTRA 

PEDRO CHAMUSCA 

BAILINHO DE QUINTA 

EMANUELLE ARAÚJO 

LARISSA LUZ 

O QUADRO 

FELIPE PEIXINHO 

17 de Fevereiro | Terça-feira

ORQUESTRA PAULO PRIMO

GANHADEIRAS DE ITAPUÃ

MÁRCIA SHORT

GERÔNIMO

EDOUX

ZÉ PAULO

MÔNICA SANGALO

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Bairros

