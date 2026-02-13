Confira a programação de blocos e shows do Carnaval nos bairros de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:30
O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) oficializou a programação completa para todos os circuitos da folia na capital baiana. A abertura oficial aconteceu nesta quinta-feira (12), com os desfiles no Circuito Osmar (Campo Grande), marcando o início da jornada de trios elétricos e blocos.
Além dos grandes circuitos tradicionais como: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Centro) e Batatinha (Pelourinho), esse ano a prefeitura reforça a descentralização da festa com o Carnaval nos bairros. Foliões que preferem curtir longe das multidões centrais terão opções de palcos e desfiles em diversas localidades.
Na maioria dos bairros, o modelo de entretenimento será focado em palcos fixos, com horários de apresentações definidos. Entre os pontos com programação confirmada estão:
13 de fevereiro, Sexta-feira
ARRASTÃO FAVELINHA KIDS
OS TOALHAS
PREVEÇÃO ARRASTÃO CULTURAL
ARRASTÃO REZENHA DOS COROAS
BLOCO MERENDAS
BLOCO NOSSA IDENTIDADE
BLOCO SABER DE QUÊ
Q.G. O BLOCO
BLOCO FURA OLHO
BLOCO MIAME
BLOCO ZUM ZUM ZUM
14 de Fevereiro | Sábado
TROVAOZINHO
BLOCO FURACÃO KIDS
ARRASTÃO OS CANALHAS
BLOCO BREGALEIRA
BLOCO AFRO E ARTE
BLOCO É PRA LÁ QUE VAI
BLOCO SOU + DE IR
BLOCO BOQUEIRÃO
BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
BLOCO KUPULA UNIDA
BLOCO SAMBA NORDESTE
BLOCO SAMBA DE VELA
BLOCO VIP E FOLIA
15 de fevereiro | Domingo
BLOCO AS PAGODEIRAS
BLOCO DO BENNY
BLOCO SEM MISERIA
BLOCO TUDO DE BHOM
BLOCO LÁ PRIVILLEGE
BLOCO ARTE KIZUMBA
16 de Fevereiro | Segunda-feira
BLOCO BALÃOZINHO
BLOCO AS NORDESTINAS
ARRASTÃO O BLOQUINHO DA OLARIA
BLOCO AS QUASE PERFEITAS
BLOCO SEI LÁ YES
BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
BLOCO SEGUE O FLUXO
BLOCO AFRO TAMBOR
BLOCO TEM FOLIA
BLOCO AS PIRIGUETES
BLOCO BIRIBADA
BLOCO SAMBA DO GORDINHO
BLOCO ACABA NADA
17 de Fevereiro | Terça-Feira
QUABALES
JONH JONH KIDS
BLOCO VOCÊ BEBEU
ARRASTÃO SUPER PODEROSAS
BLOCO RB EXCLUSIVO
BLOCO CORNO NORDESTINO
BLOCO JUNTE-SE
BLOCO ELITE
BLOCO 40 GRAUS
BLOCO OS PIRATAS
BLOCO UBUNTU
BLOCO TENTAÇÃO
BLOCO POSITIVO
A partir das 17h30
14 de Fevereiro | Sábado
LASKINE
GUIG GHETTO
VIXE MAINHA
DUDA DIAMBA
PH 10
LARISSA GOMES
15 de Feveiro | Domingo
JORGE ZARATH
BANDA THE PLAY
VIRGÍLIO
AFRODISÍACO
SIMONE MORENA
AILA MENEZES
16 de Feveiro | Segunda-feira
VINNY NOGUEIRA
MÁRCIA FREIRE
DUAS MEDIDAS
MATHEUS DO ACORDEON
DIEGO MORAES
17 de Feveiro | Terça-feira
ANDRÉ RAMON
PIPOCO DO TROVÃO
O POETA
MÁRCIA CASTRO
MAMBOLADA
PAGODE DO BELITO
14 de Fevereiro | Sábado
A partir das 19h
TIMBALADA
LARISSA GOMES
FORRÓ DO TICO
LASKINE
SEU MAXIXI
15 de Feveiro | Domingo
A partir das 17h30
PREFIXO DE VERÃO (MARCIA SHORT ROBSON MORAIS)
TARGINO GODIM
100 PAREA
MELAÇO DE CANA
LUKAS LIMA
FELIPE PEIXINHO
16 de Feveiro | Segunda-feira
A partir das 17h30
GUGA MEYRA
BANDA PRA CASAR
ISAQUE GOMES
MAMBOLADA
WILSINHO
DAN VALENTE
17 de Feveiro | Terça-feira
A partir das 17h30
CRIS LIMA
GUI DE PAULA
MATHEUS DO ACORDEON
A DAMA
BANDA A PATROA
15 de Fevereiro | Domingo
A partir das 16h
VITOR E DIOGO
FORROZÃO COWBOYS
SABOR DE MULHER
PIRAPAPIOU
16 de Feveiro | Segunda-feira
A partir das 16h
ÚNICA PAIXÃO
INS KAMARADAS
BANDA JHERÊ
PRAKATA
17 de Feveriro | Terça-feira
A partir das 17h
SIMPLISMENTE NÓS
BAIANADA
PODER DANG
A partir das 17h
15 de Fevereiro | Domingo
SIMPLISMENTE NÓS
FORRÓ SABOR DE CAFÉ
PLANETA AXÉ
16 de Fevereiro | Segunda-feira
SABOR DE MULHER
XEKERÊ
BANANA REAL
17 de Fevereiro | Terça-feira
FORROZÃO COWBOYS
JOÃO VAQUEIRO
PIRAPAPIOU
A partir das 17h
15 de Fevereiro | Domingo
PODER DANG
JOÃO VAQUEIRO
BANANA REAL
16 de Fevereiro | Segunda-feira
BANDA JHERÊ
PRAKATA
UNS KAMARADAS
17 de Feveiro | Terça-feira
XEKERÊ
PLANETA AXÉ
BAIANADA
A partir das 17h30
14 de Fevereiro | Sábado
DAN VALENTE
FELIPE ESCANDURRAS
PH 10
GABRIEL FIDELIS
DANNIEL VIEIRA
RODE TORRES
15 de Feveiro | Domingo
PEDRO LIBE
LAMBALOCA
CRISTINE CARDOSO
TAY AGAZZI LG
JALDO RODRIGUES
100 PAREA
16 de Fevereiro | Segunda-feira
DUAS MEDIDAS
DIEGO MORAES
BUCK JONES
O CAÇA
MÁRCIA FREIRE
VINNY NOGUEIRA
17 de Feveiro | Terça-feira
O POETA
BLACKSTYLE
PAGODE DO BELITO
ZEFA DI ZECA
SAMBA DO LU
RAFINHA ASAS
14 de Feveiro | Sábado
A partir das 17h30
TAY AGAZZI LG
PAGODART
PATRICK LEVI
BRUNINHO
MANU PINHEIRO
ANDRÉ RAMON
15 de Feveiro | Domingo
A partir das 17h30
ANDRE E MAURO
KART LOVE
NADIANE
BERGUINHO
RAFA LEMOS
JUANZINHO
16 de Feveiro | Segunda-feira
A partir das 19h
FLOR DE MARACUJÁ
U TAL DO XOTE
LAZZO MATUMBI
LA FURIA
17 de Fevereiro | Terça-feira
VITROLAB
RAFINHA ASAS
GUI DE PAULA
VIXE MAINHA
ME BEIJA
A partir das 17h30
14 de Fevereiro | Sábado
SDOIS SERTANEJO
BICHO DA CANA
NOSSA GUIGG
RAFFA LIMA
15 de Fevereiro | Domingo
BANDA TK
SEU MAXIXI
PERICLES MOTA
U TAL DO XOTE
BANDA UEL
16 de Fevereiro | Segunda-feira
LEGIÃO DO SAMBA
SOMOS CINCO
SEUILSOM
KART LOVE
LUCAS QUEIROZ
17 de Fevereiro | Terça-feira
VIRGÍLIO
PATRICK LEVI
ELAINE FERNANDES
GANG DO SAMBA
NO GROOVE
BANDA TH
A partir das 17h30
14 de Fevereiro | Sábado
SOMOS CINCO
TIO BARNABÉ
MELAÇO DE CANA
LARISSA MARQUES
RODRIGÃO
15 de Fevereiro | Domingo
RENANZINHO CBX
LUCAS TIBÉRIO
ROCK SALLES
AFRODISÍACO
16 de Fevereiro | Segunda-feira
BANDA MARIA ODETE
PEDRO LIBE
ELAINE BRAZIL
DOIS AMORES
ISAQUE GOMES
DUAS MEDIDAS
17 de Fevereiro | Terça-feira
BANDA TK
BRENO CASAGRANDE
ISQUEMINHA
BLACKSTYLE
LINNOY
A partir das 17h30
14 de Fevereiro | Sábado
A VINGADORA
RENANZINHO CBX
GABRIEL FIDELIS
MAX DIFERENCIADO
VIVIANE TRIPODI
15 de Fevereiro | Domingo
BRENO CASAGRANDE
CHUPANDO HALLES
GUI VIEIRA
DANNIEL VIEIRA
16 de Fevereiro | Segunda-feira
LARISSA MARQUES
BERGUINHO
OS POLÊMICOS
CANGAIA DE JEGUE
BUCK JONES
CRIS LIMA
17 de Fevereiro | Terça-feira
FLOR DE MARACUJÁ
LARI
BOTECO DAS AMIGAS
RANEYCHAS
FORRÓ DO TICO
A partir das 16h
13 de Fevereiro | Sexta
BANDA RUMPILEZZ
SARAJANE
MÁRCIA FREIRE
SERGINHO PIMENTA
NESSA + TIRI
CACAU COM LEITE
ELAINE FERNANDES
14 de Fevereiro | Sábado
ORQUESTRA FRED DANTAS
PEDRO CHAMUSCA
ANA MAMETO
TRIKCIQ
THATHI
BANDA REFLEXUS
ARMANDINHO
15 de Fevereiro | Domingo
ORQUESTRA SÉRGIO BENUTTI
FLAVIANA
FILOMENA BAGACEIRA
WIL CARVALHO
NEGRA COR - ADELMO CASÉ
MAJUR
GABRIEL MERCURY
16 de Fevereiro | Segunda
ZECA FREITAS E ORQUESTRA
PEDRO CHAMUSCA
BAILINHO DE QUINTA
EMANUELLE ARAÚJO
LARISSA LUZ
O QUADRO
FELIPE PEIXINHO
17 de Fevereiro | Terça-feira
ORQUESTRA PAULO PRIMO
GANHADEIRAS DE ITAPUÃ
MÁRCIA SHORT
GERÔNIMO
EDOUX
ZÉ PAULO
MÔNICA SANGALO
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.