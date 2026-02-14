CARNAVAL

Abadá sem graça? C&A leva customização do Expresso 2222 para 3 shoppings de Salvador; veja quais

Marca oferece personalização exclusiva apenas até este sábado (14)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:17

Cecília Preto Alexandre, CMO da C&A Brasil Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Nesta sexta-feira (13), a criatividade tomou conta das camisas do Expresso 2222. O responsável por esse movimento tem nome: o espaço da C&A dentro do camarote. Com filas que chegavam até a escada, a ativação virou o ponto alto da noite, provando que, no Carnaval, ser autêntico é a maior tendência.

Em um papo exclusivo com o Correio, a CMO da C&A Brasil, Cecília Preto Alexandre, explicou a conexão com o Expresso e com o legado de Preta Gil: "A C&A vive a cultura, e as pessoas vivem a cultura através da moda. Estar aqui é celebrar a diversidade e a alegria que a Preta sempre propagou", destacou, lembrando que a marca e a cantora já assinaram duas coleções de sucesso juntas.

Mas a melhor notícia para quem está na pipoca ou em outros blocos é que essa experiência não ficou restrita às paredes do Edifício Oceania.

Atenção, folião: você tem só até este sábado, 14, para garantir o seu look exclusivo! Cecília revelou que a "estação de estilo" foi replicada em três pontos estratégicos de Salvador: "A gente entende que a customização é um movimento cultural de todo mundo. Por isso, levamos essa energia para as nossas lojas no Shopping Paralela, Shopping da Bahia e Shopping Barra", contou.

Para participar é simples e ainda dá tempo: nas compras acima de R$ 150,00 realizadas nestas unidades, qualquer pessoa pode transformar sua roupa de Carnaval em uma peça única e personalizada, exatamente como as celebridades estão fazendo no 2222. "A ideia é que todo mundo possa se encontrar no seu próprio look e colocar o seu jeito na roupa para curtir o que resta da festa", reforçou.

Se você quer fugir do óbvio e dar aquele toque no seu abadá, os estandes de customização nos shoppings funcionam apenas até hoje.