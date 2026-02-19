SANTA CATARINA

Defensoria Pública abre concurso com vagas imediatas e salários iniciais de R$ 24 mil

Oportunidades são para defensor público substituto

Millena Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:59

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) abriu um concurso público com 14 vagas imediatas para o cargo de defensor público substituto. O salário inicial é de R$ 24.042,23. As inscrições estão abertas e seguem até 13 de março.

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) é a banca organizadora do certame.

A função de defensor público substituto é o nível inicial na carreira. O profissional atua na assistência jurídica integral e gratuita, tanto em questões judiciais (processos) quanto extrajudiciais (orientação, acordos).

Pode atuar ainda conforme as necessidades institucionais em substituições de defensores titulares em casos de férias, licenças ou vacância do cargo.

Do total de vagas, uma é reservada para pessoas com deficiência (PCD); cinco são destinadas a pessoas pretas, pardas, quilombolas e integrantes dos povos indígenas e as demais são para ampla concorrência.

Etapas do concurso

Prova teórico-objetiva

Prova dissertativa

Prova oral

Prova de tribuna