Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Defensoria Pública abre concurso com vagas imediatas e salários iniciais de R$ 24 mil

Oportunidades são para defensor público substituto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:59

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) abriu um concurso público com 14 vagas imediatas para o cargo de defensor público substituto. O salário inicial é de R$ 24.042,23. As inscrições estão abertas e seguem até 13 de março.

Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) é a banca organizadora do certame.

Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina

Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
1 de 8
Detalhes sobre vagas do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução

A função de defensor público substituto é o nível inicial na carreira. O profissional atua na assistência jurídica integral e gratuita, tanto em questões judiciais (processos) quanto extrajudiciais (orientação, acordos).

Pode atuar ainda conforme as necessidades institucionais em substituições de defensores titulares em casos de férias, licenças ou vacância do cargo.

Do total de vagas, uma é reservada para pessoas com deficiência (PCD); cinco são destinadas a pessoas pretas, pardas, quilombolas e integrantes dos povos indígenas e as demais são para ampla concorrência.

Leia mais

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 10 mil

Prefeitura abre concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 10 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Etapas do concurso

Prova teórico-objetiva

Prova dissertativa

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Prova oral

Prova de tribuna

Prova de títulos

Tags:

Emprego Concursos Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta sexta (20)

Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta sexta (20)
Imagem - Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar

Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar
Imagem - Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição

Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas