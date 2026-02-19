OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Cadastro deve ser feito no site da concessionária

Millena Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:54

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia abriu inscrições para os cargos de Oficial de Manutenção e Técnico de Atendimento em Manutenção. Os candidatos devem se inscrever pelo site do Metrô Bahia, na aba 'Trabalhe Conosco'.

Os interessados na vaga de oficial terão até 17 de dezembro para concluir o cadastro. Para a oportunidade, a companhia exige que o candidato tenha ensino médio completo, experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas, além de disponibilidade de horário.

Já para o cargo de técnico, as inscrições seguem até 18 de dezembro. Entre os pré-requisitos da vaga estão: formação em ensino técnico nas áreas mecânica e eletroeletrônica; experiência com manutenção preventiva e corretiva; leitura e interpretação de projetos e desenhos técnicos; CNH categoria B; Pacote Office e disponibilidade para trabalhar no período noturno.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia 1 de 5

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba 'Contato';

Depois, na área 'Trabalhe Conosco';

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;