Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PIS/PASEP 2026: não caiu na conta? Veja como destravar o benefício

R$ 2,5 bilhões foram liberados para nascidos em janeiro; erro no eSocial trava 30% dos pagamentos

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:02

PIS/PASEP
PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

Abono Salarial referente ao ano-base 2024 começou a ser pago nesta semana para os trabalhadores com direito ao benefício em 2026. Neste primeiro lote, o Governo Federal liberou R$ 2,5 bilhões destinados a cerca de 2 milhões de pessoas nascidas em janeiro. No entanto, o início dos depósitos acende um alerta: erros na transmissão de dados pelas empresas podem impedir que milhares de beneficiários acessem o recurso.

PIS/PASEP 2026

Pagamentos do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começam na segunda-feira (16/02). por Foto: Arquivo/Agência O Globo
Caixa começou na segunda-feira (16/02) pagamento do abono salarial por Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
PIS/PASEP por Foto: Reprodução
Carteira de Trabalho Digital. por Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG
1 de 4
Pagamentos do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começam na segunda-feira (16/02). por Foto: Arquivo/Agência O Globo

Estima-se que inconsistências no preenchimento do eSocial ou da RAIS bloqueiem até 30% dos pagamentos. Se você cumpre os requisitos e o valor não apareceu, o motivo provável é o chamado "Erro nº 1": quando o empregador omite o vínculo, erra o número do PIS ou informa um salário acima do limite permitido.

Leia mais

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago; saiba quem tem direito

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago; saiba quem tem direito

Imagem - PIS/Pasep ficará mais difícil de receber em 2026; veja o que muda no abono salarial

PIS/Pasep ficará mais difícil de receber em 2026; veja o que muda no abono salarial

O que fazer se o dinheiro não caiu

Caso o pagamento de janeiro já devesse ter caído e não consta nas contas da Caixa ou do Banco do Brasil, o trabalhador deve agir imediatamente para destravar o recurso:

  1. Confirmação de dados: acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, vá em "Benefícios" e cheque o status do ano-base 2024. Se aparecer "vínculo não localizado", o erro é da empresa.
  2. Contato com o RH: o trabalhador deve exigir que o empregador de 2024 retifique as informações no sistema. Vale lembrar que é possível solicitar a correção e o pagamento retroativo por até cinco anos.
  3. Recurso administrativo: se a empresa garantir que enviou tudo certo, registre um "Recurso Abono" pelo Portal Cidadão (gov.br) ou pelo telefone 158 (Alô Trabalho).
  4. Ação judicial: caso a empresa se recuse a corrigir o erro, cabe denúncia na Superintendência Regional do Trabalho ou ação na Justiça do Trabalho por danos e indenização.

Quem tem direito e valores

O valor do Abono Salarial varia de R$ 126,50 a R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. Para receber, é preciso estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.766).

Do total de contemplados neste lote, a maioria (1,8 milhão) são trabalhadores da iniciativa privada (PIS) que recebem pela Caixa. Outros 217 mil são servidores públicos (PASEP) com pagamento via Banco do Brasil.

Os pagamentos são liberados mensalmente, sempre no dia 15 (ou próximo dia útil). O prazo final para o saque foi estendido até o dia 30 de junho de 2027.

  • PIS (Caixa): App Caixa Tem, App Caixa Trabalhador ou pelo telefone 0800 726 0207.
  • PASEP (Banco do Brasil): Site do BB ou telefone 0800 729 0001.
  • Regras e recursos: App Carteira de Trabalho Digital ou portal Gov.br/serviços.

Tags:

Pagamento Pis/pasep

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta sexta (20)

Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta sexta (20)
Imagem - Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar

Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar
Imagem - Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição

Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas