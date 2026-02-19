ECONOMIA

PIS/PASEP 2026: não caiu na conta? Veja como destravar o benefício

R$ 2,5 bilhões foram liberados para nascidos em janeiro; erro no eSocial trava 30% dos pagamentos

Maiara Baloni

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:02

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

O Abono Salarial referente ao ano-base 2024 começou a ser pago nesta semana para os trabalhadores com direito ao benefício em 2026. Neste primeiro lote, o Governo Federal liberou R$ 2,5 bilhões destinados a cerca de 2 milhões de pessoas nascidas em janeiro. No entanto, o início dos depósitos acende um alerta: erros na transmissão de dados pelas empresas podem impedir que milhares de beneficiários acessem o recurso.

Estima-se que inconsistências no preenchimento do eSocial ou da RAIS bloqueiem até 30% dos pagamentos. Se você cumpre os requisitos e o valor não apareceu, o motivo provável é o chamado "Erro nº 1": quando o empregador omite o vínculo, erra o número do PIS ou informa um salário acima do limite permitido.

O que fazer se o dinheiro não caiu

Caso o pagamento de janeiro já devesse ter caído e não consta nas contas da Caixa ou do Banco do Brasil, o trabalhador deve agir imediatamente para destravar o recurso:

Confirmação de dados: acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, vá em "Benefícios" e cheque o status do ano-base 2024. Se aparecer "vínculo não localizado", o erro é da empresa. Contato com o RH: o trabalhador deve exigir que o empregador de 2024 retifique as informações no sistema. Vale lembrar que é possível solicitar a correção e o pagamento retroativo por até cinco anos. Recurso administrativo: se a empresa garantir que enviou tudo certo, registre um "Recurso Abono" pelo Portal Cidadão (gov.br) ou pelo telefone 158 (Alô Trabalho). Ação judicial: caso a empresa se recuse a corrigir o erro, cabe denúncia na Superintendência Regional do Trabalho ou ação na Justiça do Trabalho por danos e indenização.

Quem tem direito e valores

O valor do Abono Salarial varia de R$ 126,50 a R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. Para receber, é preciso estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.766).

Do total de contemplados neste lote, a maioria (1,8 milhão) são trabalhadores da iniciativa privada (PIS) que recebem pela Caixa. Outros 217 mil são servidores públicos (PASEP) com pagamento via Banco do Brasil.

Os pagamentos são liberados mensalmente, sempre no dia 15 (ou próximo dia útil). O prazo final para o saque foi estendido até o dia 30 de junho de 2027.