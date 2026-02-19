PIS/PASEP 2026: não caiu na conta? Veja como destravar o benefício

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maiara Baloni
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:02
O Abono Salarial referente ao ano-base 2024 começou a ser pago nesta semana para os trabalhadores com direito ao benefício em 2026. Neste primeiro lote, o Governo Federal liberou R$ 2,5 bilhões destinados a cerca de 2 milhões de pessoas nascidas em janeiro. No entanto, o início dos depósitos acende um alerta: erros na transmissão de dados pelas empresas podem impedir que milhares de beneficiários acessem o recurso.
PIS/PASEP 2026
Estima-se que inconsistências no preenchimento do eSocial ou da RAIS bloqueiem até 30% dos pagamentos. Se você cumpre os requisitos e o valor não apareceu, o motivo provável é o chamado "Erro nº 1": quando o empregador omite o vínculo, erra o número do PIS ou informa um salário acima do limite permitido.
Caso o pagamento de janeiro já devesse ter caído e não consta nas contas da Caixa ou do Banco do Brasil, o trabalhador deve agir imediatamente para destravar o recurso:
O valor do Abono Salarial varia de R$ 126,50 a R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. Para receber, é preciso estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.766).
Do total de contemplados neste lote, a maioria (1,8 milhão) são trabalhadores da iniciativa privada (PIS) que recebem pela Caixa. Outros 217 mil são servidores públicos (PASEP) com pagamento via Banco do Brasil.
Os pagamentos são liberados mensalmente, sempre no dia 15 (ou próximo dia útil). O prazo final para o saque foi estendido até o dia 30 de junho de 2027.