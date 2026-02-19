Construtora Tenda realiza mutirão de vagas em Salvador; veja como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:48
A Construtora Tenda realiza, na próxima terça-feira (24), um mutirão de vagas com 20 oportunidades para atuação em obras na capital baiana. As vagas são para as funções de ajudante para montagem de forma de alumínio, montador de forma de alumínio, pintor e eletricista.
A seleção será realizada presencialmente às 9h, no Condomínio Encanto Piatã, localizado na Rua Colina das Esmeraldas, 163, no bairro Piatã, em Salvador. Os candidatos devem comparecer ao local e procurar pelas recrutadoras Jéssica Alcantara e Sara Lidia para participar do processo seletivo.
Construção civil - quanto ganham
A empresa oferece benefícios como day off no aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os dois anos do bebê) e licença-paternidade estendida. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em ingressos Cinemark, farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do Wellhub.
A ação busca reforçar as equipes de estrutura e acabamento dos empreendimentos da companhia em Salvador. A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 190 mil famílias a conquista da casa própria.