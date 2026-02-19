OPORTUNIDADE

Construtora Tenda realiza mutirão de vagas em Salvador; veja como participar

Há vagas para ajudante e montador de forma de alumínio, pintor e eletricista; seleção é presencial e acontece na próxima terça-feira (24)

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:48

Construtora Tenda realiza mutirão de vagas com em Salvador Crédito: Divulgação

A Construtora Tenda realiza, na próxima terça-feira (24), um mutirão de vagas com 20 oportunidades para atuação em obras na capital baiana. As vagas são para as funções de ajudante para montagem de forma de alumínio, montador de forma de alumínio, pintor e eletricista.

A seleção será realizada presencialmente às 9h, no Condomínio Encanto Piatã, localizado na Rua Colina das Esmeraldas, 163, no bairro Piatã, em Salvador. Os candidatos devem comparecer ao local e procurar pelas recrutadoras Jéssica Alcantara e Sara Lidia para participar do processo seletivo.

A empresa oferece benefícios como day off no aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os dois anos do bebê) e licença-paternidade estendida. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em ingressos Cinemark, farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do Wellhub.