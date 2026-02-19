Acesse sua conta
Construtora Tenda realiza mutirão de vagas em Salvador; veja como participar

Há vagas para ajudante e montador de forma de alumínio, pintor e eletricista; seleção é presencial e acontece na próxima terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:48

Construtora Tenda realiza mutirão de vagas com em Salvador
Construtora Tenda realiza mutirão de vagas com em Salvador Crédito: Divulgação

A Construtora Tenda realiza, na próxima terça-feira (24), um mutirão de vagas com 20 oportunidades para atuação em obras na capital baiana. As vagas são para as funções de ajudante para montagem de forma de alumínio, montador de forma de alumínio, pintor e eletricista.

A seleção será realizada presencialmente às 9h, no Condomínio Encanto Piatã, localizado na Rua Colina das Esmeraldas, 163, no bairro Piatã, em Salvador. Os candidatos devem comparecer ao local e procurar pelas recrutadoras Jéssica Alcantara e Sara Lidia para participar do processo seletivo.

Construção civil - quanto ganham

Espanhol se mudou para a Noruega e revelou quanto recebem pintores, encanadores e operadores de grua no país. por Shutterstock
Os valores chamam a atenção para a realidade da Espanha e ainda mais no Brasil por Shutterstock
Espanhol explica que, em solo norueguês, um pintor recebe em torno de 3.600 € (o equivalente a R$ 22.500) por Shutterstock
Por mês, um encanador chega a 4.100 € (R$ 25.60)  por Shutterstock
Operador de grua ultrapassa a marca de 4.400 € (R$ 27.500). por Shutterstock
Carga horária padrão é de segunda a sexta-feira, geralmente das 8h às 16h por Shutterstock
As horas extras acontecem com frequência e têm remuneração superior à hora convencional por Shutterstock
Sobre 3.600 €, descontando 30% de impostos, ficam cerca de 2.500 a 2.600 euros líquidos por Shutterstock
No caso de 4.100 € para encanadores, o montante cai para algo em torno de 2.800 a 2.900 euros por Shutterstock
Além disso, há gastos fixos como aluguel, transporte, alimentação e seguros  por Shutterstock
Esses descontos reduzem ainda mais o poder de compra por Divulgação
1 de 11
Espanhol se mudou para a Noruega e revelou quanto recebem pintores, encanadores e operadores de grua no país. por Shutterstock

A empresa oferece benefícios como day off no aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os dois anos do bebê) e licença-paternidade estendida. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em ingressos Cinemark, farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do Wellhub.

A ação busca reforçar as equipes de estrutura e acabamento dos empreendimentos da companhia em Salvador. A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 190 mil famílias a conquista da casa própria.

