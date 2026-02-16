Acesse sua conta
Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago; saiba quem tem direito

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago hoje; veja quem recebe

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:46

Dinheiro pode ser resgatado
Dinheiro na conta Crédito: Shutterstock

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começa nesta segunda-feira (16) para os trabalhadores nascidos em janeiro. Nesta etapa, cerca de 2 milhões de pessoas devem receber o benefício.

Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026, data final do calendário estabelecido pelo governo federal. Segundo o Ministério do Trabalho, apenas neste primeiro lote serão liberados aproximadamente R$ 2,5 bilhões. Veja valores e o calendário de pagamento na galeria abaixo:

Valores a receber no PIS/Pasep

Valores a receber de abono por Divulgação
Calendário Pis/Pasep por Divulgação
1 de 2
Valores a receber de abono por Divulgação

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa.

Para ter direito, é necessário ter recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93, além de cumprir as demais exigências previstas na legislação.

Consultar PIS/PASEP

Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
1 de 4
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução

As informações sobre banco responsável pelo pagamento, datas e valores — inclusive de exercícios anteriores — podem ser consultadas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil terá o valor creditado automaticamente. Já os trabalhadores que não mantêm contas nessas instituições poderão fazer o saque diretamente nas agências a partir de quarta-feira (18).

Tags:

Benefício Pagamento Pis/pasep

