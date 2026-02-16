SUSTO NO AR

Avião da Latam deixa passageiros em pânico ao abortar decolagem com subida iniciada: 'foi um terror'

Segundo passageira, informação dada no avião foi a de que o motor tinha superaquecido, levando o piloto a frear após já ter levantado o nariz da aeronave

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:51

Avião da Latam deixa passageiros em pânico ao abortar decolagem com subida iniciada Crédito: Divulgação/Arquivo

Um avião modelo Boeing 777-300, da Latam, teve que abortar a decolagem quando já iniciava a subida e precisou frear bruscamente na noite de domingo (15) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.Com capacidade para cerca de 400 passageiros, o voo LA8146 deveria seguir em direção a Lisboa, a capital portuguesa, mas acabou cancelado. Ninguém ficou ferido. Em nota, a Latam informou apenas que a aeronave interrompeu a sua decolagem, mas não explicou a causa do incidente. Afirmou apenas que "o procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação". As informações são do G1 SP.

Uma passageira que estava no voo usou a rede social para relatar o medo que sentiu na hora. "Vocês não têm noção da voz do piloto anunciando na hora. Foi um terror. Agora está tudo bem, mas ali dentro a sensação era que a m... era muito grande. A voz do piloto foi assustadora pra kct", descreveu a situação de pânico. Segundo ela, a informação dada no avião foi a de que o motor tinha superaquecido, e, por isso, o piloto teve que frear após já ter levantado o nariz da aeronave. Ainda de acordo com ela, os bombeiros foram acionados e resfriaram os pneus.

A passageira contou ainda que os passageiros desceram na pista e foram levados de ônibus até o portão. O episódio aconteceu pouco depois de o aeroporto ser reaberto após cerca de três horas fechado devido à presença de vários drones que interromperam as operações. A GRU Airport informou que a decolagem do voo 8146, com destino a Lisboa, foi abortada "em procedimento padrão de segurança".