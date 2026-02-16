VIOLÊNCIA

Homem em Mustang atropela a ex e segue dirigindo com ela no capô por três quadras

Motorista foi preso, mas liberado após pagar R$ 3 mil de fiança

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:49

Homem em Mustang atropela a ex e segue dirigindo com ela no capô; mulher se segurou nos limpadores para não cair Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos foi preso depois de avançar com um carro modelo Mustang contra a ex-companheira, de 31 anos, e dirigir com ela sobre o capô do veículo pelas ruas de Ponta Grossa, no Paraná, na madrugada desse domingo (15). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. As informações são do G1.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo de luxo trafegando com a vítima pendurada no capô, segurando nos limpadores do para-brisa. Em outro momento, ela chega a se levantar e sentar sobre o carro, mas o motorista continua acelerando.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes faziam o patrulhamento quando se depararam com a situação. Ao se aproximarem do veículo, o condutor parou, a mulher desceu e pediu socorro. O homem foi levado à delegacia por dirigir sob efeito de álcool e por lesão corporal, ficou preso e foi liberado após pagar fiança de R$ 3 mil, com determinação de uso de tornozeleira eletrônica.